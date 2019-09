Frente a corridas

Chevro no se va Ray Fohr, el representante de la estadounidense Chevron en Venezuela, dice que la empresa no quiere retirarse del país. Chevron está exenta de las restricciones del Gobierno de Estados Unidos para evitar que los campos pasen a manos chinas o rusas. La empresa ha dejado de producir porque Pdvsa no puede vender el crudo por las restricciones.

Gasolinazo El ataque de drones contra las plantas de refinación de Arabia Saudita resultó en una disminución, monetaria, de la producción de petróleo que elevó el precio en 14 por ciento y el gobierno de Mauricio Macri aprovechó el momento para elevar en 4 por ciento el precio de la gasolina. El petróleo ya volvió a la normalidad pero la gasolina no.