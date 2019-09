X Marcha llegó a San Miguel de Velasco

La X Marcha Indígena, en su tercer día de caminata, llegó ayer a San Miguel de Velasco y descansaron en esa comunidad, está previsto que en las próximas horas lleguen a la localidad de San Rafael. Los indígenas exigen la abrogación de la Ley 741 y del decreto 3973, sobre desmonte y quemas controladas, además de la declaratoria de desastre nacional por los incendios.

La marcha partió a las tres de la madrugada de ayer de Sapocó, con arengas ¡Evo decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería!, ¡Chiquitano unido jamás será vencido!, ¡Quién ha quemado la selva, Evo y Linera! llegaron hasta la población de San Miguel de Velasco.

“Es el tercer día de la marcha y hemos llegado San Miguel de Velasco y nos han recibido con un desayuno a todos los marchistas. Durante la marcha varios hermanos de Sapocó y otras comunidades se están sumando a la movilización”, relató el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) orgánica, Tomas Candia.

Un video publicado en El Deber Digital, los lugareños los recibió con un desayuno, les suministraron de alimentación y un lugar donde descansar. Pasaron la noche en esa comunidad para retomar fuerzas y continuar con su caminata hasta la capital cruceña.

CHICOTAZOS

El pasado martes, una de las indígenas chicoteó al cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco, Rafael Mendoza, por no permitir que ese sector sea parte de la movilización. Lo acusaron de ser parte del movimiento al socialismo y no apoyar a la gente que lo puso en ese cargo.

El lunes por la tarde, alrededor de 150 indígenas salieron de san Ignacio de Velasco, con dos demandas centrales: que el Gobierno declare desastre nacional y la abrogación de la Ley 741 de Autorización de Desmonte y el Decreto Supremo 3973, que amplió la quema controlada de terrenos en Beni y Santa Cruz, los indígenas aseveran que estas normas ocasionaron el incendio de magnitud en la Chiquitania.

La marcha recorrió un total de 39 de 470 kilómetros que distan hasta la ciudad de santa cruz, está previsto que en los próximos días puedan arribar a su destino.

RECHAZO

El dirigente de la Cidob afín al partido oficialista, Pedro Vare, dijo que la marcha es financiada por los opositores, aseveró que un candidato a diputado por comunidad ciudadana es quien estaría financiando los gastos de la movilización.

A la vez manifestó que convocarán a una asamblea donde participarán alrededor de 130 comunidades de la Chiquitanía para evaluar la situación y frenar los abusos y el manoseo políticos. Cabe resaltar que pedro vare asiste a las reuniones de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y el presidente Evo Morales el primer martes de cada mes.

Al respecto, Candia lamentó que estos dirigentes desconozcan la movilización y sigan órdenes del partido oficialista. Aseguró que continuarán con su movilización para defender su territorio indígena y negó que sean financiados por los opositores.

“Todo el país sabe que esta gente ha entregado territorio al partido oficialista y no pueden salir a contradecir a su patrón, pero nosotros estamos defendiendo nuestra casa grande y no estamos interesados de que el gobierno nos reconozca. No somos parte de un partido político pagados por el gobierno”, puntualizó el dirigente.

En 2011, en la VIII marcha, los indígenas de tierras bajas lograron frenar la construcción de una carretera por medio del Tipnis, y en 2012 se desarrolló IX marcha en defensa del mismo territorio. Siete años después, vuelven a marchar en defensa de su territorio y modo de vida.