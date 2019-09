Carlos Mesa: MAS deja deuda externa más alta de la historia

El candidato a la Presidencia por la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó ayer que el gobierno de Evo Morales está dejando la deuda externa más elevada de la historia con más de 10 mil millones de dólares registrada a julio de este año.

En respuesta, el presidente de Diputados afirmó que el expresidente tiene “amnesia” porque no recuerda cómo dejó el país después de haber dejado el Gobierno.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que la deuda externa, a julio de este año, alcanzó a $us 10.605 millones. A julio de 2018, la deuda llegaba a $us 9.746 millones, creciendo en 12 meses a $us 859 millones. Asimismo, los principales acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $us 3.170 millones y la República Popular de China con $us 952 millones.

Cuando Evo Morales asumió el Gobierno, la deuda externa estaba en $us 2.208 millones, por lo que el monto se ha quintuplicado.

Al respecto, Carlos Mesa afirmó que para pagar esta deuda se necesitan décadas, tiempo en que se verán postergadas las aspiraciones de desarrollo.

“El MAS nos está dejando la deuda externa más alta de nuestra historia: más de 10.000 millones de $us que los bolivianos tendremos que pagar en décadas, postergando el desarrollo. Mucho dinero se perdió en corrupción, despilfarro y la deuda con China crece exponencialmente”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

El 11 de septiembre de este año, el instituto emisor explicó que la mencionada deuda representa el 24,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), indicador debajo del límite del 50 % que establece la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para endeudarse.

El presidente del BCB, Pablo Ramos, informó que al 31 de julio se efectuaron desembolsos por $us 671 millones que se destinaron a la ejecución de proyectos estatales.

Por sector económico y proyecto de destino, destacan: el Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales II; el programa de mejora en la accesibilidad a los servicios de salud materna y neonatal en Bolivia; el programa de infraestructura vial; la construcción de la carretera San Ignacio - San Borja; entre otros.

OFICIALISMO

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó en respuesta a Mesa que en su Gobierno (17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005), aseguró que cuando dejó el mando del Estado boliviano, la economía nacional era mala.

“Se olvida que cuando renunció como presidente de la República, él dejó una deuda externa de 54 por ciento en relación al Producto Interno Bruto”, afirmó.

En tanto, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que existen contradicciones en Comunidad Ciudadana y pidió que Carlos de Mesa y Gustavo Pedraza, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, que se pongan de acuerdo respecto a sus apreciaciones sobre el índice de la deuda externa del país.

“Mesa: la deuda ext (externa) actual es la más alta de la historia. Pedraza, hace 10 días: el % de la deuda externa actual es razonable. La deuda actual es de 25% respecto al PIB. La deuda con Mesa fue de más de 50%. Sabemos que su fuerte no es la economía, pero al menos pónganse de acuerdo” (Sic), escribió la autoridad en su cuenta en Twitter.