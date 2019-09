Estudio advierte inviabilidad de hidroeléctricas Chepete y Bala

Un estudio técnico y científico realizado por profesionales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) afirma inviabilidad de la construcción de las hidroeléctricas Bala y Chepete, ubicados en el norte de La Paz, parte del Beni, debido a los daños que ocasionarán al medioambiente.

El documento se suma a la corriente opositora que está en contra de las dos hidroeléctricas, que también argumentan el daño que provocará a las poblaciones de la zona, como Rurrenabaque y San Buenaventura.

De acuerdo con información de la página web de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), el proyecto Hidroeléctrico Angosto de El Bala se constituye en uno de los proyectos con mayor historia en el país, es un proyecto de Interés y Prioridad Nacional (Ley Nº628, 28 de mayo de 1984; Ley N°1887 de 31 de agosto de 1998), de igual manera mediante Decreto Supremo N°29191, de 14 de julio del 2007, se señala que es la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, la encargada de llevar adelante los estudios.

“El proyecto hidroeléctrico el Bala garantizaría la soberanía energética para nuestro país, bajo la nueva concepción presenta múltiples beneficios. Para el caso de las Áreas Protegidas, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, estas tendrían una drástica reducción en cuanto a futuras posibles afectaciones se refiere, comparado con el anteproyecto de los años 50, que afectaba un área total de 3.836 Km2, explicó el Jefe de la Unidad de Estudios de Preinversión, David Rocha, al referirse a los resultados del Estudio de Identificación (EI) desarrollado por la empresa italiana Geodata”, señala el portal de ENDE.

Mientras tanto, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, en la entrega del documento a la representante de la mancomunidad del lugar, indicó que los estudios que habría realizado una consultora, nunca se hizo público, y solicitaron como academia, pero tampoco recibieron respuesta.

“El Gobierno no lo ha querido hacer público. La UMSA públicamente ha pedido al Gobierno dar a conocer el contenido de esa consultoría que le ha costado millones al país, pero que por decisión política lo han mantenido en silencio”, apuntó.

Albarracín dijo que de llevar adelante el proyecto implicará materializar un ecocidio, incluso el rebalse del agua hará desaparecer dos poblaciones, Rurrenabaque y San Buenaventura.

A pesar del argumento de exportar energía a Brasil y países de la región, el rector de la UMSA sostiene que las autoridades no han demostrado ningún documento que garantice al cliente, que adquirirá energía.

Por ello, pone en duda los ingresos cuantiosos que el Estado Boliviano recibiría por la venta de energía, más bien la afectación al medio ambiente puede ser irreparable, debido a los daños ecológicos a la biodiversidad.

“No existe proyección seria, económica, que beneficie a todo el país”, sostuvo a tiempo de indicar que el documento lo socializarán con los pueblos de la región y en otras instancias, a nivel nacional.

Anunció que la implementación del proyecto derivaría en acciones penales contra autoridades públicas, debido al perjuicio que provocaría, ya que se incurría en delitos ambientales.

Por su parte, Lidia Anti, de la Mancomunidad y Comité de la Zona de la Cuenca Amazónica, cuestionó el beneficio que generaría la implementación del proyecto en la región. “Beneficio para quiénes, no para la población, sino para las transnacionales”, apuntó.

“Yo vivo en Guayanamerín, y las represas del lado brasileño, San Antonio Jirao no benefician a la población de Puerto Velo”, señaló a tiempo de indicar que la implementación provocará el desalojo de los habitantes de la región.

Dijo enfática que no están en contra del desarrollo, pero quieren un desarrollo que no afecte a la naturaleza, y no a costa de vida de las personas y del bosque en su conjunto.

Según el portal de ENDE, el proyecto se halla localizado sobre el río Beni, a partir del Estudio de Identificación (ENDE 2016), el proyecto se divide en dos componentes: Componente 1: Chepete, ubicado a 70 km aguas arriba de Rurrenabaque, Provincia Franz Tamayo (La Paz), y el Componente 2: Bala, en las proximidades del tramo conocido como el estrecho o Angosto del Bala sobre el río Beni, a 13,5 Km aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque, pertenecientes a las provincias Abel Iturralde (La Paz) y Gral. Ballivián (Beni) respectivamente.