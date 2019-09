Buscan triunfo fraudulento con encuestas amañadas

> Para el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) los estudios de opinión que no objeta ni censura el TSE son financiados por el Gobierno. VíaCiencia es una empresa con siete meses en Bolivia y no cumple el requisito de experiencia electoral como exigen las normas electorales

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ejecuta una campaña “oscura” mediante la publicación de encuestas maquilladas que pretenden mostrar a la población que el presidente-candidato Evo Morales no necesita ir a una segunda vuelta, es decir, el oficialismo prepara un “triunfo fraudulento” con encuestas amañadas financiadas por el Gobierno central, según el análisis del constitucionalista, Williams Bascopé y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade).

“Con esta encuesta yo veo que nos están queriendo anticipar una fraudulenta victoria del actual Gobierno. Nos están queriendo robar los votos como pasó el 21 de febrero de 2016. Yo no puedo dar crédito a esta encuesta que está totalmente amañada y que no condice con la realidad. Yo creo que con esta encuesta se está tratando de poner un maquillaje para reparar algo más sorprendente que nos frustre una elección transparente”, afirmó Bascopé.

DATOS

A 34 días de las elecciones generales, la intención de voto del presidente y candidato del MAS, Evo Morales, subió a 43,2 %; mientras el postulante de CC, Carlos Mesa, bajó a 21,3 %; lo que significa que no habría segunda vuelta porque el oficialista aventaja al segundo con 21,9 puntos, según una nueva encuesta realizada por la empresa VíaCiencia que entre el 2 y 11 de septiembre consultó a 2.647 personas (hombres y mujeres) mayores de 18 años con un margen de error de 2,1 %.

Morales y Mesa son seguidos por Oscar Ortiz (BDN) con 11,7 % de preferencia electoral; Félix Patzi (MTS), 1,7 %; Ruth Nina (PAN-BOL), 1,3 %; Víctor Hugo Cárdenas (UCS), 1,3 %; Virginio Lema (MNR), 0,9 %; Chi Hyun Chung (PDC), 0,8 %; e Israel Rodríguez (FPB), 0,3 %.

Entre tanto, el 8,7 % de los encuestados no sabe o no responde; el 6,4 % dijo que votará por ninguno; y el 2,4 %, en blanco.

La misma empresa encuestadora, el 12 de agosto dio a conocer que Morales tenía el 39,1 % de apoyo y Mesa, 22,0 %.

RECHAZO

Para Bascopé, la publicación de dicha encuesta tiene el objetivo de mostrar a la población que supuestamente Morales no irá a segunda vuelta a pesar de todos los acontecimientos que ponen en tela de juicio la administración estatal

“Han aplicado el plan de maquillar y disfrazar unas encuestas que no les favorecían con estas encuestas que extrañamente no son observadas del Tribunal Supremo Electoral Queriéndonos hacer creer que Evo Morales va a ganar en la primera vuelta, eso le quieren meter al subconsciente del ciudadano boliviano, que Evo Morales tiene una gran distancia y que puede ganar sin ningún problema.

En tanto, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) coincidió al señalar que la encuesta publicada por una cadena de medios televisivos y escritos, está direccionada, responden a intereses del oficialismo y son financiadas por el Gobierno.

“Estas encuestas están dirigidas para tratar de hacer que la encuesta que fue censurada tenga otra lectura, entonces, están muy afectados por lo que está pasando. El apoyo que antes tenía Evo Morales de parte del electorado ha sufrido una sustancial reducción, entonces, ahora están apareciendo otro tipo de encuestas financiadas para que se diga que la cosa no es así y que Evo (Morales) es quien va a ganar. Se ha instalado todo un aparato para aquello”, afirmó Rolando Villena, exdefensor del Pueblo.

Para “Bolivia dice No”, los resultados de las últimas encuestas que favorecen con una diferencia de más del 20 por ciento a Evo Morales, no son nada creíbles, tomando en cuenta que, supuestamente a los 2.400 encuestados no les afecta lo que sucedió en la Chiquitanía, punto que no es creíble para los Demócratas.

“VÍACIENCIA” TIENE 7 MESES EN BOLIVIA

La empresa de investigación de mercados ViaCiencia SRL que presentó dos estudios de opinión en materia electoral reflejada por varios medios tiene seis meses de constitución en el país, según su representante en Bolivia, Oskar Fletscher.

La empresa fue fundada entre febrero y marzo de este año en Bolivia, según la versión de Oskar Fletscher, representante de la firma en Bolivia. Esta firma es socia del Centro Nacional de Consultoría de Colombia, una empresa con 30 años de experiencia en estudios de opinión pública y de intención de voto.

El Diario intentó comunicarse con el representante de la empresa, Oskar Fletscher, se le envió un mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook, además se remitió otra solicitud de información al correo electrónico corporativo de VíaCiencia: info@viaciencia.com. Pero sin ninguna respuesta.

En el portal digital de la firma colombiana no figura ningún trabajo anterior sobre estudios de opinión que haya realizado en Bolivia, mucho menos en los países que menciona. Además la dirección de la firma es en Madrid-España y no en territorio nacional, uno de los requisitos que requiere el Reglamento de Estudios de Opinión para las Elecciones Generales publicado por el TSE.

El artículo 8 del Reglamento de Estudios de Opinión para las Elecciones Generales, establece una serie de requisitos que deben cumplir las empresas de muestreo, entre ellos: Experiencia de los medios de comunicación, las empresas especializadas y las instituciones académicas y otras entidades en materia de estudios de opinión (con documentación de respaldo en fotocopias simples). Domicilio legal, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico.