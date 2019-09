Juez ordena activar alerta por violencia a mujeres

México.- Un juez decretó la activación de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México debido a la creciente violencia hacia las mujeres, informó ayer el Gobierno capitalino.

En un comunicado, indicó que la administración "no está en contra ni rechaza" la decisión del juzgado y llamó a distintas instituciones de mujeres para conjuntamente redefinir "medidas efectivas asociadas al mecanismo de la Alerta de Violencia de Género". El Gobierno alude directamente a instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) o el Instituto Nacional de las Mujeres.

La idea de hallar soluciones entre distintas instituciones se sustenta "en los pocos resultados que se han obtenido" en las entidades federativas donde ya se ha declarado antes alerta por violencia de género.

"Para el Gobierno de la Ciudad de México, la violencia de género requiere de una atención integral y permanente que erradique de fondo las causas y entornos involucrados en la violencia de género, y establezca medidas y acciones permanentes en la defensa de la integridad e igualdad de las mujeres en todos sus entornos", dijo.

En este sentido, durante la presentación de su primer informe de Gobierno ayer, la alcaldesa de la ciudad, Claudia Sheinbaum, reiteró que "es sustantivo revisar el mecanismo" de la alerta de género.

Y recordó que "en la actualidad hay 17 estados que tienen la alerta de violencia de género activa y no ha habido mejoría".

"No simulamos ni hablamos con hipocresía, estamos convencidos de que se debe erradicar la violencia de género", aseveró Sheinbaum.

Y aprovechó para lanzar un recado a sus opositores: "Cuando en su momento el feminicidio se catalogaba como suicidio muchos se quedaron callados".

La alcaldesa aprovechó para recordar que durante su mandato se ha creado una red de abogadas especializada en violencia de género que ya opera en los barrios y comunidades más vulnerables a esta problemática. Esta red brinda "asesoría y apoyo para la denuncia de violencia familiar y de género".

En las últimas semanas, miles de mujeres tomaron las calles de la capital mexicana exigiendo protección ante la situación de violencia e inseguridad.

"No me cuidan, me violan", fue uno de los lemas más exclamados durante las manifestaciones, que tuvieron lugar tras varios sucesos en los que agentes de seguridad habrían abusado de mujeres.

En las marchas se pidieron medidas contra los feminicidios, el abuso, el acoso sexual y las amenazas a su seguridad.

Las protestas del último mes generaron cierta polémica porque se registraron varios altercados, entre ellos pintadas a un importante monumento de la capital y el destrozo de varias estaciones de transportes público.

El Gobierno local anunció a finales de agosto un paquete de medidas que incluyen botones de auxilio en el transporte público, la instalación de luminarias y nuevas agencias ministeriales para facilitar los procesos de denuncia, entre otras.

Según cifras oficiales, de enero a julio se han registrado 26 feminicidios en la capital mexicana.

No obstante, la cifra podría ser mayor en un país como México, donde se estima que el 98 % de los crímenes quedan en la impunidad.

ALCALDESA ADMITE QUE FALTA

MEJORAR LA SEGURIDAD

México.- La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció ayer durante la presentación de su primer informe de Gobierno que "hace falta muchísimo más" para mejorar la seguridad en la capital.

"No queremos dar la sensación de que estamos satisfechos, hace falta muchísimo más, pero todos los días nos dedicamos al tema de la seguridad y lo vamos a seguir haciendo", dijo Sheinbaum luego de desvelar algunas cifras desde el Congreso de la Ciudad de México.

Entre ellas que los homicidios dolosos disminuyeron de diciembre de 2018 a agosto de 2019 en un 34 % o que las lesiones dolosas por armas de fuego lo hicieron en un 45 %.

En comparativa con el año anterior, aseguró, el promedio diario de homicidios dolosos fue de 3,55, mientras que el de agosto de este año es de 3,16.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2019 se registraron 1.047 víctimas de homicidio doloso en Ciudad de México.

Entre las medidas tomadas desde que iniciase su mandato el pasado diciembre, Sheinbaum destacó la creación de un comando de operaciones especiales con 3.102 elementos o el incremento general de 16.800 policías preventivos a 22.111 durante su mandato.

Asimismo, recordó que el salario de los policías aumentó un 9 % y se establecieron algunas políticas para incentivar su rendimiento, como la recompensa por ser el policía del año o el policía del mes.

"A la fecha se han destruido más de 4.000 armas de fuego, un arma destruida es, probablemente, un homicidio menos", precisó la alcaldesa.

"Rescatamos de la corrupción 25.000 millones de pesos (1.287 millones de dólares) para inversión en agua e infraestructura", aseguró.

Asimismo, "el gasto destinado a comunicación del Gobierno se redujo a la mitad en relación con 2018" al pasar de 1.200 millones de pesos (61,79 millones de dólares) a 600 millones de pesos (31,92 millones de dólares).

Su administración también canceló "contratos innecesarios de mantenimiento por un monto de 853 millones de pesos (43,9 millones de dólares)".

Además, expuso que "con 10 % menos de inversión se contratan 26 % más de trabajadores para barridos de la ciudad".

Por último, habló de una mejora en el servicio público de sanidad, apuntando que "el abasto en medicamentos en hospitales aumentó del 30 % en diciembre al 85 %". (EFE)

