Puerto Arica aplica cobro anticipado y la ASP-B rechaza incremento

> El comercio boliviano espera que no haya problemas con la carga de importación, ya que la entidad estatal cobra por anticipado; la repartición gubernamental aclaró que cancelan con tarifas actuales

La Empresa Portuaria Arica (EPA) anunció que, a partir de las 00.00 horas de ayer, el concesionario TPA comenzó a requerir el pago anticipado a todas las solicitudes y prestaciones de nuevos servicios portuarios a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B); sin embargo, la entidad boliviana señala que se lo hace en base a la tarifa vigente, ya que rechaza el incremento no consensuado entre estados.

El gerente de ASP-B, David Sánchez, en declaraciones a radio Panamericana, dijo que el nuevo manual de servicios de Puerto de Arica, como proyecto no consensuado, no ofrece ningún beneficio a la carga boliviana, sino un incremento del 200 por ciento y cobros a nuevos servicios recientemente generados. Asimismo, indicó que el pago anticipado que hacen los usuarios bolivianos a ASP-B se lo hace en base al tarifario actual, no con el incremento de más del 200 por ciento como pretende el Puerto de Arica.

"ASP-B es el agente aduanero de la carga boliviana y como tal representa los intereses de los usuarios bolivianos. En ese entendido rechaza todo incremento tarifario que no sea consensuado entre ambos Estados", apuntó.

Mientras tanto, el gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto, explicó que la medida fue notificada formalmente a la ASP-B a través de la Carta N° 540. En el documento –dijo- se explicita que “esta facultad está establecida en el Manual de Servicios del Puerto de Arica y que debió adoptarse a raíz de que ASP-B no efectuó el pago oportuno y completo de los servicios prestados y facturados por el período comprendido entre el 5 y el 15 de agosto".

Sobre este punto precisó que “habiendo transcurrido el plazo máximo de 30 días corridos para que ASP-B concretara el pago de los servicios que requirió al Puerto, y en vista de que no efectuó el pago íntegro, el concesionario aplicó esta medida que contempla el artículo 13 del Manual de Servicios. Su objetivo es asegurarse de que los próximos servicios que requiera ASP-B a partir de hoy, sean pagados y no se generen deudas”.

El artículo 13 del Manual de Servicios del Puerto de Arica, establece expresamente esta disposición, indicando que “a los usuarios que mantengan facturas impagas -como es el caso de ASP-B- a la fecha de solicitud de nuevos servicios, se les exigirá el pago anticipado de estos servicios”, refleja información de puertoarica.cl.

El gerente general de la EPA instó a la ASP-B “a pagar el saldo de la deuda que mantiene por servicios prestados y facturados por TPA por la primera quincena de agosto, sobre todo porque sabemos que esos servicios ya le fueron pagados por los importadores que requirieron su intermediación, antes de que llegaran sus cargas”.

Asimismo, Pinto dijo que espera no vuelva a suscitarse este problema de morosidad de ASP-B, dado que existe una segunda factura que comprende la segunda quincena de agosto, cuyo plazo de pago aún está vigente.

El máximo ejecutivo del Puerto de Arica señaló que esta situación, que afecta exclusivamente a ASP-B: “En ningún caso significa que nuestro terminal se paraliza o que se afecte a los demás usuarios del puerto. Estamos en plena operación y los servicios planificados se realizarán normalmente con todos los clientes del Puerto, chilenos, peruanos y exportadores bolivianos, inclusive en el feriado de Fiestas Patrias, ya que hay turnos especiales para ello. Lo único que cambia aquí, es que para los servicios futuros que quiera planificar ASP-B, se requerirá el pago completo y previo”.

Por último, el gerente general de EPA expresó que existe total disposición para dialogar con el gerente ejecutivo de ASP-B, David Sánchez:

Entre tanto, Sánchez recuerda a Chile que no es un cliente más en el puerto de Arica, sino el representante legal del comercio exterior de Bolivia en esa terminal marítima, y que las tarifas se deben negociar entre estados.

PERÚ

Entre tanto, en Perú se anunció inversión de unos siete millones de dólares y en un plazo de 300 días, la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) del vecino país firmó contrato para dar inicio a las obras de mantenimiento del muelle donde la carga boliviana se concentra, Ilo.