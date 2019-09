Gobierno gastó Bs 2.7 millones en spots por incendio en Chiquitania

> Otro de los gastos que hizo el Estado es de $us 15 millones por el traslado, alquiler de las aeronaves para sofocar el incendio. Además recibió $us 2 millones de organismos internacionales

El Ministerio de Comunicación suscribió un total de 69 contratos con los medios de comunicación televisivos para difundir spots publicitarios, hasta la fecha por un total de Bs 2.767.962, para mostrar las acciones que está realizando el Gobierno central para atender el incendio de magnitud que arrasó con más de dos millones de hectáreas en la Chiquitanía. Analistas cuestionan gastos y dicen que debieron destinarse para atender las necesidades de los voluntarios.

Los contratos fueron suscritos desde el 22 hasta el 28 de agosto con 10 medios televisivos de alcance nacional. Hasta los primeros días del mes en curso se difundieron ocho tipos de spots publicitarios que tienen una duración de entre 45 a 180 segundos, destacando el trabajo del gabinete de emergencia ambiental.

La difusión de un determinado corto era solo por días, eran cambiados conforme al avance de las actividades que se desarrollaban en esa región. Ya son más de 45 días que la Chiquitania continúa siendo afectada por los incendios que no fueron controlados, a pesar de que el Gobierno desplegó a varios equipos, a la contratación de aeronaves del exterior y la adhesión de los voluntarios.

PUBLICIDAD

La documentación de los contratos está publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y fueron revisados por El Diario, los acuerdos se subieron a ese portal a partir del 4 del mes en curso, el último documento fue subido el pasado viernes.

La primera difusión se realiza a partir del 22 de agosto a través de siete medios televisivos, donde se muestra que el Gobierno está contratando el Boing 747 Supertanker para mitigar los incendios. El spot publicitario tiene una duración de 47 segundos. Se hizo el contrato con siete medios de comunicación, donde se pagó Bs 213.346.

En esa misma jornada se suscribió otro grupo de contratos con ocho canales por Bs 380.539, el pauteo del contenido era relacionado a la aclaración de circulación de fotos falsas sobre la magnitud del incendio, a través de las redes sociales. el video tiene 37 segundo.

Un segundo contrato se hace el 23 de agosto con 10 medios televisivos, en esta segunda etapa de difusión es por la entrega de ayuda al municipio de Roboré, una de las regiones con mayor afectación por los incendios, en este caso se erogó la suma de Bs 463.121. El spot tiene una duración de 60 segundos y fue difundido del 24 al 26 del mes pasado.

Ese mismo día se firmó otro contrato con seis medios televisivos para la difusión de otro spots publicitario “Unidos por la Chiquitanía” y la conformación del Gabinete de Emergencia Ambiental por Bs 191.583. El contenido del video tiene la duración de 60 segundos.

El tercer acuerdo se realiza el 26 de agosto con cinco medios televisivos por un total de Bs 276.202, para la transmisión del video unidos por la Chiquitania, unidad en la adversidad.

El cuarto pauteo de publicidad se firma el 27 de ese mes, donde se informó sobre las acciones que se están realizando en la Chiquitanía, el spot tiene una duración de 60 segundos y se emitió hasta el 31 de agosto.

El 28 de agosto se contrata los servicios con 10 medios televisivos, incluyendo a los canales estatales Abya Yala y BoliviaTV por Bs 537.399 donde hace referencia la pausa ecológica que decretó el gobierno, pero que fue cuestionado por la oposición porque no se abrogaron la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que permiten el chaqueo y el desmonte para la actividad ganadera y agrícola.

Este accionar fue cuestionado por el diputado y candidato de Bolivia Dice No, Gonzalo Barrientos, quien dijo que estos recursos debieron ser destinados para dotar de mejores implementos a los voluntarios que se trasladaron hasta esa región. A la vez señaló que es una acción inhumana porque están haciendo campaña proselitista con la destrucción de la Madre Tierra.

COOPERACIÓN

El ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Pary, informó que el Gobierno gastó $us 15 millones en la atención del incendio, estos gastos abarcan los costos del alquiler del Supertanker, el traslado de las aeronaves de Rusia y otros países que están trabajando para en ese acometido

A la vez dijo que por parte de organismo internacionales la ayuda alcanzó a $us 2.2 millones. Detalló que la CAF donó 300.000 dólares, el BID, $us 200.000; las Naciones Unidas, $us 150.000; FonPlata, $us 100.000; la FAO, $us 500.000 y el ALBA un millón de dólares.