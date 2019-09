Producción de carbonato de litio grado batería en duda

La excesiva relación magnesio/litio en el salar de Uyuni, así como la intensificación de las lluvias en la zona, pusieron en duda la elaboración de carbonato de litio grado batería (mayor a 99,5 % de pureza) –para fabricar baterías– y la efectividad del método de evaporación solar en piscinas, según un artículo de opinión del experto en el tema, Jorge Espinoza Morales.

Espinoza opina en su artículo titulado “observaciones a industrialización del litio”, que ya habría comentado que si la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos no indican cómo pueden ser superados los problemas señalados, la empresa privada debería intervenir en la producción de carbonato de litio.

Insiste en que la empresa pueda aclarar lo que está ocurriendo en el Salar de Uyuni, y que la GNRE indique y demuestre que el método de evaporación solar es adecuado para producir Li2CO3 grado batería, con adecuada recuperación y obviamente en forma rentable.

Pureza del

carbonato de litio

Existen datos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos y de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) que reemplazó a GNRE desde el abril del 2017, que muestran que no se pudo elaborar Li2CO3 (carbonato de litio) grado batería.

La Memoria 2018 de YLB indica que dicho año comercializó 110 t de grado técnico, vale decir con pureza del 99 %, señala el experto.

“La interrogante lógica es ¿Para qué exportar Li2CO3 de 99 %, si se lo puede subir hasta 99,7 % de pureza, requerido para fabricar baterías?”, pregunta.

Lo que me temo y no se indica, es que la purificación al grado batería requiere de varios procesos, que bajan la recuperación y suben mucho los costos de producción. En resumen, hasta ahora y en más de 11 años del proyecto, no se ha comercializado una sola tonelada de Li2CO3 grado batería, lo que prueba que no es posible producirlo con el método utilizado, sostiene en su artículo con detalles técnicos, que a la fecha no fueron aclarados por las autoridades del sector.

Próximo año

Mientras tanto, autoridades del sector en declaraciones a la prensa internacional anunciaron que cuando la planta piloto de Llipi pase a la producción industrial a finales de 2020, tendrá una capacidad de 15.000 toneladas de carbonato de litio.

La declaración lo hizo a la AFP el jefe de implementación del proyecto, Marco Antonio Condoretty, nota que fue publicada por América Economía.

Varios medios internacionales destacan a Bolivia por el litio, ya que forma parte del "Triángulo” junto con Chile y Argentina, dos de los mayores productores actuales.

Reporta que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), creada en 2008 por el Gobierno para explotar los recursos evaporíticos de los salares, espera convertir a Bolivia en el cuarto productor mundial de litio y el segundo de Sudamérica para 2021, señala parte de la nota.

Recuerda que “por ley, en Bolivia sólo YLB puede explotar los recursos evaporíticos”, lo que garantiza “la ganancia”, señaló el entrevistado al medio internacional.

El medio digital señala que el litio sigue el mismo modelo de explotación que los hidrocarburos, nacionalizados en 2006 por Morales, que en octubre aspira a ser reelegido para un cuarto mandato.

No obstante, consciente de las limitaciones de poner en pie una industria propia, YLB ha firmado acuerdos con “socios estratégicos” que “traigan su tecnología y “garanticen el mercado”, como la alemana ACI Systems para producir hidróxido de litio y fabricar materiales catódicos y baterías de ion litio “made in Bolivia” destinadas al mercado europeo.

Y con la china Xinjiang Tbea Group-Baocheng, que a diferencia de la alemana explotará los salares de Coipasa (Oruro) y Pastos Grandes (Potosí) y procesará la materia prima en Asia, señala el medio.

La producción mundial de este metal no ha parado de crecer en los últimos años. En 2018, aumentó un 23 %, a más de 85.000 toneladas de litio (equivalentes a unas 446.000 toneladas de carbonato de litio), según el informe anual “Mineral Commodity Summaries”, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).