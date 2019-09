MAS, BDN y MTS “disimulan” campaña con gestión de gobierno

Spots publicitarios y entrega de obras con discursos políticos, son las acciones con las que camuflan la campaña electoral que realizan los candidatos la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia Dice No (BDN) y Movimiento Tercer Sistema (MTS)n todos ellos funcionaros públicos en ejercicio. Sin embargo, estos hechos, hasta la fecha no son sancionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque no existe una norma específica que restrinja que los candidatos que fungen como autoridades, participen en esas actividades.

“He presentado un proyecto de ley de financiamiento de la salud pública que garantiza que el 10 por ciento del PIB se utilice en ítems, equipos y en la mejora de nuestro servicio de salud. Soy el senador Oscar Ortiz y con mis manos presento leyes para que los recursos vayan a donde lo necesitan los bolivianos y las bolivianas”, dice Ortiz en el spot que se difunde en medios televisivos y en sus redes sociales.

En el caso del gobernador de La Paz, Félix Patzi, también se puede observar un spot publicitario donde resalta su trabajo como primera autoridad departamental. Una parte de dice “El mejor gobernador de Bolivia” y el candidato termina la publicidad señalando “Gracias por tu apoyo”.

Según el artículo 116 de la Ley 026, los reglamentos para las elecciones generales y el Calendario Electoral, la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación está restringida hasta el 19 de este mes, siendo que esta actividad se habilitará desde el viernes 20 de septiembre de 2019 hasta el 16 de octubre, 72 horas antes de la jornada electoral.

CUESTIONAMIENTOS

Al respecto, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en reiteradas cuestionó sobre los beneficios que tienen los candidatos de aún fungen como servidores públicos, ya que a título de gestión de gobierno o por ser autoridades están difundiendo spots publicitarios en medios de comunicación a vista y paciencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado y candidato por Bolivia Dice No, Gonzalo Barrientos, dijo que el senador Óscar Ortiz está cumpliendo con su trabajo como legislador al proponer normas, sobre todo para el cuidado de los bosques y la lucha contra la corrupción, hechos que deben ser informados a la población.

CANDIDATO DEL MAS

Por otra parte, el candidato del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales también está haciendo campaña proselitista de forma implícita en la entrega de obras y en la publicidad que se difunden en los medios de comunicación. En este último punto, en los últimos meses, se incrementó los spots mostrando los logros de los casi 14 años de gobierno, la implementación del Sistema Único de Salud y otros, además se advierte que hacen una comparación con los gobiernos anteriores al MAS.

En el caso de la entrega de obras también se evidenció que son actos proselitistas, tomando en cuenta que los asistentes llevan carteles con alusión a la victoria de Evo Morales, banderas con el color del partido, poleras con la imagen del candidato, incluso se identificó que los mismos organizadores entregan esta indumentaria. Todos estos actos son trasmitidos por los medios estatales de forma ininterrumpida.

El vicepresidente Álvaro García y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana también están en pleno afán de entrega de obras, implementos y otros actos donde resaltan el programa de gobierno del MAS. Los opositores Rafael y Wilson Santamaría, presentaron una denuncia ante el TSE contra Quintana por el uso de bienes del Estado en campaña.

AUSENCIA DE NORMA

Si bien el Órgano Electoral elaboró un reglamento que rige la propaganda y campaña electoral, no hace referencia a una diferencia entre la gestión de gobierno y actos proselitistas. El director del servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Víctor Villalta, dijo que la sentencia 0011/2016 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no permite que se haga una restricción a la entrega de obras por parte del actual gobernante.

La sentencia declaró inconstitucional el artículo 24 del reglamento para Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, donde establecía que desde 30 días antes de la votación hasta las 20.00 horas del día de la elección los actos gubernamentales solo podían ser difundidos como cobertura informativa.

Esto fue observado por los oficialistas, el extinto viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes presentó un memorial, señalando que esa norma transgrede varios postulados de la Constitución Política del Estado.

El experto en temas electorales, Paul Coca, dijo que esto se agravó con la última sentencia del TCP que dejó sin afecto el requisito que obligaba a las autoridades electas a renunciar a sus cargos tres meses antes de las elecciones. El experto consideró que el TSE debió emitir una norma para establecer ciertas condiciones que evite que los candidatos que son servidores públicos usen sus cargos para hacer campaña.

Advirtió que no existe una norma clara que, lo cual es usada por el oficialismo y la oposición para hacer las acciones que le conviene y desde sus cargos hacen campaña. Lamentó que el Órgano Electoral sea cómplice de estas acciones en la que incurren los candidatos.

REGLAMENTO

Por otra parte, Villalta señaló que el reglamento establece tres tipos de prohibiciones en un acto gubernamental, el candidato no puede pedir votos a su favor, socializar el plan de gobierno y promover sus candidaturas. Sin embargo, los allegados a morales no están cumpliendo esas restricciones, en un acto la semana pasada, quintana señaló que en 200 años no existirá un presidente como Evo Morales.

El artículo 41 de esa norma establece las prohibiciones para los servidores públicos, no pueden hacer campaña en horarios laborales, usar los bienes del Estado, realizar campaña a través de las instituciones. Pero estas prohibiciones tampoco son acatadas por el oficialismo, ya que los legisladores hacen campaña el horario de trabajo.

MULTAS POR

ENSUCIAR

La unidad de publicidad urbana de la alcaldía de La Paz, sancionó a las tres organizaciones políticas por dañar los espacios públicos con propaganda electoral. El MAS debe cancelar Bs 127.000, identificaron cinco casos de pintado con sus siglas en muros de las avenidas Héroes del Chaco y Naciones Unidas y un banner en San Antonio con el nombre de un candidato a diputado.

El MTS fue sancionado con Bs 110.000 por afectar el ornato público con propaganda no autorizada, esa instancia notificó a la representante legal del partido Maciel terrazas pero esta evadió la decisión. Bolivia Dice No debe pagar una multa de Bs 27.000 por el pegado de afiches en varios puntos de la zona Sur.