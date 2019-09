Déficit comercial y la caída de reservas agotan modelo económico

El déficit comercial, la caída de reservas internacionales y la reducción de los frente a la cartera muestran el agotamiento del modelo económico, debido a que este se basó en los precios internacionales de las materias primas, y ante la eminente baja provocaron una merma de ingresos y de balance en el intercambio de productos. La mirada en el mercado interno, aumentando el consumo tuvo sus efectos positivos, pero ahora la gente empezó a reducir sus gastos, según se puede deducir a análisis de economistas e informes de instituciones empresariales.

Por ejemplo, el último informe del monitor macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias señala que aumentó el déficit comercial, cayeron las Reservas Internacionales y la cartera de créditos superó a los depósitos.

A julio de 2019, el déficit comercial alcanzó a 704 millones de dólares, superior al déficit comercial de similar período de 2018 que llegó a 139 millones. El incremento de las importaciones impulsa un saldo negativo en la balanza comercial.

A julio de 2019, las Reservas Internacionales Netas llegaron a 8.027 millones de dólares, 10 por ciento menos que en diciembre de 2018. La deuda externa a julio de 2019 se situó en 10.605 millones de dólares, 4,2 por ciento mayor respecto de fines de 2018.

Después de 13 años y 7 meses, a julio de 2019, la cartera de créditos en el sistema financiero superó a los depósitos en 88 millones de dólares. La cartera de créditos registró un valor de 26.273 millones de dólares y los depósitos a 26.186 millones. A fines de 2005, los créditos superaron a los depósitos en 161 millones de dólares, señala el informe.

ILIQUIDEZ

Al respecto de la reducción de los depósitos, el analista económico José Gabriel Espinoza, en una entrevista con este medio, dijo que debe llamara la atención este indicador, debido a que en el futuro puede crear iliquidez en la banca.

Entretanto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aseveró que las entidades financieras no presentan problemas de liquidez y que el mayor crecimiento de la cartera con relación a los depósitos denota la dinámica de la economía nacional, señaló en un boletín de prensa.

El dato presentado en conferencia de prensa sobre el total de la cartera de créditos del sistema financiero del país incluye a entidades que en la actualidad no captan recursos del público y que utilizan fuentes de financiamiento alternas a los depósitos para canalizar recursos al crédito, como es el caso de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que suman una cartera total de 984 millones de dólares, haciendo que la brecha entre depósitos y créditos colocados sea mayor, 795 millones, aclaró.

ASFI precisó que varias entidades financieras, por la naturaleza de su negocio, casi en todo momento han realizado operaciones con brechas negativas entre los depósitos y la cartera, como son algunos bancos especializados en microfinanzas, cooperativas de ahorro y crédito abiertas y entidades financieras de vivienda.

Modelo

Sin embargo, economistas consultados por este medio señalaron que habría de hacer cambios al modelo económico, como a algunas normativas para mejorar la economía nacional en un contexto económico internacional adverso.

Si bien el modelo económico del Gobierno tuvo resultados positivos al principio, en el marco de la bonanza de precios altos de las materias primas, en el que los ingresos fueron significativos por los altos valores del petróleo reflejando en la tarifa del gas, y sumado el volumen de demanda mayor.

Pero la situación cambió a partir de 2014, en la que según Ernesto Bernal, docente de la UTO y economista, se observó la desaceleración de la economía nacional, debido a que los índices de crecimiento fueron disminuyendo, hasta llegar a 4,22 por ciento el 2018. Otro indicador negativo que mostró, en una oportunidad Espinoza, fue el movimiento del dinero, que en los últimos años empezó a reducir su circulación, lo que muestra que el dinamismo del mercado interno empezó a bajar.

Pero también en su momento Moody´s hizo algunas observaciones a la economía nacional, como la implementación de tasas reguladas, que no permitían dinamizar el sector financiero en su verdadera dimensión. “Los depósitos bajan su participación como fuente de financiamiento”, señalaba Keyla Krmelj Alarco, directora de análisis del crédito de Equilibrium.

Si bien destacó el crecimiento y la fortaleza de la economía nacional, también presentó los desafíos que tiene el país en el mediano y largo plazo, como la elevada dependencia económica y financiera en el sector de hidrocarburos, también un marco institucional relativamente débil en comparación con sus pares y el bajo nivel de ingreso con relación a sus pares, a pesar de la reducción sostenida en niveles de pobreza. Los economistas señalan que la tarea principal del Gobierno es controlar el déficit fiscal, que afecta al conjunto de la economía nacional, y esto implicaría reducir gasto, aunque reconocieron que no lo hará debido a la época electoral.

Modelo

Mientras el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, difunde los logros del modelo económico del Gobierno en las diferentes instancias nacionales como internacionales.

Es así que Arce Catacora destacó los principales resultados económicos y sociales en los últimos 13 años durante su exposición en la Facultad Integral de Ichilo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uargm) en Yapacaní – Santa Cruz.

“El modelo neoliberal generó desempleo, no había producción en nuestro país, no había fuentes de ingresos para los bolivianos, crecía la pobreza y muchos sectores no estaban incluidos en la lógica del mercado y por lo tanto no entraban en el proceso de desarrollo”, afirmó Arce. Sin embargo, los analistas económicos siempre le recuerdan al Gobierno que el desempleo bajó debido a que la mayoría de los bolivianos se dedicaron al comercio informal, y una muestra de ello es el creciente número de vendedoras en las calles y mercados.

Bases del modelo económico

El Ministro explicó las bases del modelo económico en base a un diagnóstico realizado por profesionales y técnicos para aplicar un programa acorde a las necesidades del país. Señaló que el crecimiento y desarrollo fue en base al aprovechamiento de los recursos naturales; también la apropiación del excedente económico, mediante la nacionalización; aplicó la distribución del excedente económico mediante transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad), inversión pública, incrementos salariales inversamente proporcionales, subvención cruzada y otros; y por último redujo la desigualdad social y la pobreza.