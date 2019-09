UE: Incendio en Chiquitania es una situación calamitosa

La Unión Europea (UE), a través de su embajador en Bolivia, León de la Torre Krais, expresó su preocupación por los incendios incontrolables que se suscitan en la Chiquitania desde principios de agosto y afirmó que se trata de una situación calamitosa la que atraviesa esta región. Asimismo, afirmó que la declaración de desastre nacional tiene aspectos técnicos que permitirían acceder a otro tipo de ayuda; sin embargo, reiteró que los países europeos se solidarizan con la tragedia que vive el oriente de nuestro país.

“Es una situación muy calamitosa. La situación meteorológica es adversa. La declaración (de desastre nacional) tiene unos aspectos técnicos que permiten acceder a otro tipo de ayuda”, afirmó el representante diplomático.

Ayer, en la ciudad de La Paz, el canciller de Bolivia, Diego Pary, se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia a quienes les informó sobre las acciones que realiza el Gobierno central para atender la emergencia y paliar el incendio y focos de calor de la Chiquitania tomando en cuenta que varios países y organismos internacionales enviaron ayuda a Bolivia sin que el Gobierno central declare desastre nacional.

“El día de hoy (ayer) tuvimos la presencia de todos los Embajadores acreditados en Bolivia y es la muestra del trabajo en equipo que estamos realizando (...). Estamos trabajando en el Plan de Prevención, Mitigación y Reforestación”, afirmó Pary.

Para León de la Torre, la situación es preocupante y a la consulta de los periodistas en sentido de qué implica la declaratoria de desastre nacional, el diplomático recalcó que la figura puede activar mecanismos con los que ahora no cuenta, sin embargo, dijo que el hecho de que el Gobierno de Bolivia no haya declarado desastre o emergencia nacional a la Unión Europea no le afecta en la ayuda que pueda otorgar a Bolivia.

“A nosotros nos da exactamente igual (.) A la Unión Europea no le ha afectado. Nosotros con la solicitud de la situación actual hemos podido responder y nos hemos declarado solidarios con Bolivia desde el día uno”, afirmó de la Torre y agregó que en esa línea los países europeos enviaron 56 expertos en apagar incendios forestales y ayer se sumó otro grupo.

ESTADOS UNIDOS

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, también expresó su preocupación por los incendios en la Chiquitania y dijo que “los incendios tienen que ser extinguidos”.

“Como Embajada y como país estamos felices de apoyar los esfuerzos de la comunidad boliviana (así como) los varios gobiernos en los esfuerzos contra los incendios en la parte del oriente del país”, afirmó Williamson.

INFORME

En tanto, el canciller Diego Pary informó que hasta ayer, el Gobierno central gastó alrededor de 15 millones de dólares en los trabajos para sofocar los incendios y la ayuda económica internacional llegó a dos millones de dólares.

Según datos oficiales los focos de calor en la Chiquitania bajaron de 8.461, el 17 de agosto, a 634 hasta ayer.

En el Comando de San Ignacio de Velasco se desarrollaron 181 operaciones; en Concepción, 108; en Puerto Suárez, 88 y en Roboré, 449, haciendo un total de 825 operaciones terrestres.

Entre las naves que operan en la región del incendio están el avión Supertanker que hasta la fecha hizo 76 descargas con un total de 5.700.000 litros de agua, el ruso Ilyushin, que llegó recientemente al país, ya realizó cinco descargas con un total de 200.000 litros de agua.

En la actualidad operan en la región oriental 193 vehículos operativos, 40 cisternas, 25 ambulancias, 19 aeronaves y 5.535 personas, entre expertos, voluntarios, bomberos, soldados de las Fuerzas Armadas y la Policía.