Candidato del PDC presentó documentación irregular al TSE

La aún candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Paola Barriga denunció que el candidato presidenciable, Chi Hyun Chung, presentó dos documentos irregulares ante el Órgano Electoral para ser habilitado. Además, que no certificó la nacionalidad boliviana que debe ser avalada por la Dirección de Migración.

La jurista contó que sostuvo una reunión con el ciudadano coreano, días antes que sea presentado como candidato por el PDC, donde revisó y observó los documentos que iban a ser presentados al Órgano Electoral. La Libreta de Servicio Militar, el certificado de nacimiento y otros documentos que no cumplían con los requerimientos que establece la norma.

La Libreta de Servicio Militar fue otorgada el 14 de agosto de la presente gestión por el Ministerio de Defensa, en categoría de Redención, es decir no realizó el servicio militar obligatorio. Empero, el inciso tercero del artículo 234 de la Constitución Política del Estado (CPE) tiene que prestar el requisito para ser candidato a la presidencia.

En el caso del certificado de nacimiento establece el lugar de nacimiento que es una ciudad de Corea del Sur, pero en la parte del nombre del país señala Bolivia. Además que los padres figuran como si fueran bolivianos, en este caso debe indicar que es boliviano naturalizado, o en todo caso mostrar una resolución de la Dirección General de Migración que esta establezca esta denominativo.

OTRAS CANDIDATURAS

A la vez, explicó que las dirigencias departamentales de ese partido sugirieron varios nombres de posibles sustitutos candidatos. Por ejemplo: Santa Cruz planteó a Juan Carlos Mendoza, Cochabamba propuso a Jorge Quiroga. Sin embargo, debieron competir con la imagen de Chi Hyun Ghung que fue sugerido por Luis Ayllón, presidente del PDC.

Por La Paz se sugirió que el actual presidente del Colegio Médico, Luis Larrea fuese candidato a la presidencia por esa tienda partidaria, tomando en cuenta la defensa y las acciones que está realizando por el sector y por el mejoramiento del sistema de salud en el país.

ANÁLISIS

Por último, Barriga manifestó que tras conocer los fundamentos para que el TSE haya rechazado su renuncia, analizará que medidas legales asumirá, porque no la pueden obligar a ser candidata por esa tienda partidaria.

Aunque anunció que en caso no exista ninguna posibilidad de modificar esa decisión no “moverá ni un dedo” en la campaña electoral. Aunque el Órgano Electoral aún debe revisar los documentos presentados por Hyun y establecer si cumple o no con los requisitos para ser habilitado como candidato.

El PDC es la única tienda ‘política que en este proceso electoral cambió a sus dos candidatos con los que participó en las elecciones primarias. Jaime Paz Zamora quien renunció meses atrás a la postulación y Paola Barriga cuya renuncia fue rechazada por el entre electoral.