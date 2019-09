Mesa y Ortiz piden a Morales que declare desastre nacional

Los candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y Bolivia Dice No (21F), Óscar Ortiz, reiteraron, por separado, su exigencia para que el Gobierno declare desastre nacional por los incendios que afectan a la Chiquitania. CC pidió a Evo Morales que deje la “indolencia” y BDN que admita su “incapacidad” al no poder controlar la situación de emergencia.

“Le exijo, en aras de Santa Cruz, de Bolivia de la reserva del bosque chiquitano, que declare desastre nacional. No nos podemos dar el lujo, y usted menos que nadie, de seguir con la indolencia, con el retraso, con la falta de capacidad en las decisiones. Hágalo. Hágalo de una vez”, afirmó Mesa mediante un video publicado en redes sociales.

El Gobierno ha descartado en innumerables ocasiones declarar desastre nacional, lo cual implicaría la admisión que el Estado no tiene la capacidad de atender la magnitud de las contingencias.

Mesa dijo que la Chiquitania está sufriendo el fuego por más de 45 días y culpó a Morales por las normas que permiten el chaqueo.

Por su parte, Ortiz, a tiempo de hacer el mismo pedido, señaló que la negativa del Gobierno de declarar desastre natural es debido a que “no quiere reconocer su incapacidad” y responsabilidad en el hecho.

“El Gobierno se niega a declarar desastre nacional por no reconocer su incapacidad, por no quedar en evidencia que con una política equivoca de promoción de asentamientos en áreas forestales han provocado el descontrol de los incendios”, aseguró el candidato de Bolivia Dice No.

Días atrás, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, señaló que el Gobierno ya solicitó ayuda internacional “a todos los países del mundo”, hecho que, a su criterio, es lo mismo que declarar desastre nacional.

AYUDA

Bélgica entregó anoche ayuda humanitaria valuada en 220.000 euros y destinada al personal que sofoca el incendio que afecta a la región de la Chiquitania en el departamento de Santa Cruz.

Los insumos consisten en carpas, mosquiteros y generadores de energía, entre otros que llegaron en un avión belga al aeropuerto de Viru Viru.

Según datos oficiales, la ayuda internacional que llegó a Bolivia hasta la fecha proviene de Japón, Canadá, Rusia, Francia, Argentina, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Inglaterra, Perú y de los organismos multilaterales.

La CAF donó 300.000 dólares, el BID, 200.000 dólares, las Naciones Unidas, 150.000 dólares; de FonPlata, 100.000 dólares, la FAO, 500.000 dólares y el ALBA un millón de dólares.

Asimismo, se gestiona la ayuda con Alemania y Chile, que ofrecieron colaborar con el envío de personal y víveres.