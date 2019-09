Campesinos afines al MAS anuncian cercar Gobernación de Santa Cruz

Campesinos, entre ellos miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios campesinos, organización aliada al Movimiento Al Socialismo (MAS), advirtieron con marchar y cercar la Gobernación de Santa Cruz en rechazo a la declaratoria de pausa ambiental en ese departamento, que prohíbe por cinco años los asentamientos en las zonas afectadas por los incendios en la Chiquitania.

Según Cuellar, la pausa ecológica que declaró la Gobernación cruceña es de cinco años, y hará que los campesinos “mueran de hambre”, y los pequeños productores se verán afectados en sus derechos; en cambio, aseguró que la pausa ecológica que declaró el presidente Evo Morales, es solo de dos meses. El dirigente reclamó también que la declaración de pausa ecológica le compete al Gobierno nacional y al Congreso.

“Cinco años el pequeño productor se muere de hambre, cinco años el pequeño productor no va a poder producir ni dar de comer a su familia, por eso no estamos de acuerdo. Es una pausa ecológica política no es una pausa que vele por la Chiquitania ni por la selva que se está quemando”, afirmó el dirigente.

Cuéllar, en representación de la Federación de Campesinos, aseguró que unos 2.000 campesinos llegarán el viernes a Santa Cruz y se dirigirán al edificio de la Gobernación para protestar.

Coincidentemente la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, acusó a la oposición de encender la Chiquitania.

“Los pequeños productores sabemos hacer chaco para sembrar yuca, arroz, cualquier producto en el oriente boliviano”, dijo al afirmar que el incendio forestal “no es casual”, ya que debido a la coyuntura que vive Bolivia, con el proceso electoral, la oposición estaría utilizando los incendios para atacar al Movimiento Al Socialismo (MAS).

La pausa decretada por la Gobernación prohíbe nuevos asentamientos humanos en las áreas afectadas por los incendios y sus zonas de influencia, se prohíbe el cambio de uso de suelo, inmovilizándose la zona afectada, se suspende las quemas y desmontes, y se prohíbe la caza y comercialización de los productos generados por los incendios.

El presidente Morales anunció la pausa ecológica el 27 de agosto. “He decidido una pausa ecológica en la zona de la Chiquitanía, en lugares afectados, prohibida la venta de tierras”, señaló Morales.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, reiteró que la Pausa Ecológica en la Chiquitania “debe ser respetada de acuerdo a al marco jurídico que presenta”.