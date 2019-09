Opositores avizoran posibles alianzas para derrotar al MAS

> El partido oficialista asegura que la oposición no llegará a un buen acuerdo por los intereses particulares de sus líderes, restaron importancia a estos acercamientos

Nuevamente se abre el debate de alianzas entre las fuerzas opositoras, una de ellas es el acercamiento entre Unidad Nacional (UN) y Comunidad Ciudadana (CC). Una fracción del MNR anunció respaldar la candidatura de Carlos Mesa, con el fin de sacar del poder al binomio del oficialismo. Mientras que Bolivia Dice No descartó un acercamiento y aseguran que el opositor que llegue al balotaje no necesitará hacer acuerdos con los partidos.

Por un lado, el diputado de Unidad Nacional, Amílcar Barral, ratificó que hay un acercamiento entre ambas organizaciones políticas. El líder político Samuel Doria Medina, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que un mes antes de las elecciones generales harán conocer a qué candidato respaldarán.

“Como hemos dicho: un mes antes de las elecciones anunciaremos a quién apoyamos. Cualquier opinión distinta a esta es especulación. En UN aún debatimos el tema, pensando en la democracia y en Bolivia”, escribió el líder opositor.

Tras conocer estas posturas, hasta el momento los dirigentes de Comunidad Ciudadana no se pronunciaron sobre al respecto.

En noviembre de 2018, el empresario anunció que declinaba su candidatura, tras una fallida tratativa con los demócratas, el panorama avizoraba una alianza entre ambos partidos, pero días antes de la presentación de los binomios, rompieron su acuerdo. En esa oportunidad Doria Medina, anticipó que “si él (Carlos Mesa) es la opción para poder recuperar la democracia de manera pacífica, sí, lo apoyaré”.

UNA FRACCIÓN DEL MNR

El diputado del MNR, Miguel Ojopi, informó que una fracción de esa tienda partidaria decidió respaldar la candidatura de Mesa y que lo fundamental es respetar el legado de Víctor Paz Estenssoro.

“Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura de Carlos Mesa (...). Vamos a respaldar la candidatura que mayor respaldo popular tenga. En este momento lo que nos interesa es el legado que nos ha dejado el doctor (Víctor) Paz Estenssoro”, manifestó Ojopi.

El diputado opositor, Luis Felipe Dorado, en reiteradas oportunidades, pidió a aquellos candidatos que no tiene las posibilidades de superar las dos cifras en las encuestas, dimitan de sus postulaciones y respalden la segunda opción con más respaldo, en este Carlos Mesa.

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, restó importancia de estas posibles alianzas entre los partidos políticos con el fin de derrotar al binomio Evo Morales y Álvaro García. Advirtió que no tiene la capacidad de unificar a la oposición, porque están velando intereses personales, antes que los del país.

PRIMERA VUELTA

La candidata la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Shirley Franco, dijo que la alianza opositora dará una sorpresa en las elecciones generales del 20 de octubre, será esa organización política quien derrote al MAS en la primera vuelta. Aseguró que el respaldo a Mesa está disminuyendo.

“La alianza Bolivia Dice No continúa llevando adelante una campaña intensa, somos la única oposición que crece porque nosotros no tenemos un pasado que nos avergüence. El 20 de octubre, va a ser al alianza de Bolivia Dice No la que va a dar una gran sorpresa y vamos a derrotar al gobierno de Evo Morales”.

El diputado opositor, Rafael Quispe, aliado político de Bolivia Dice No, aseguró que las alianzas entorno a Carlos Mesa son irrelevantes, a comparación de las que hizo Óscar Ortiz. Además advirtió que la decisión fue tomada por Doria Medina y no por toda la militancia que no figuran en las encuestas.

Según las últimas encuestas publicadas por Ciesmori, Evo Morales tiene una intención de voto del 36 %, mientras que Carlos Mesa esta con el 25 % y Óscar Ortiz tiene 11 %.

HUMILDAD

Por otra parte, Barral manifestó que Mesa puede ganar las elecciones fácilmente, tomando en cuenta la difícil situación que atraviesa el partido oficialista por los cuestionamientos a las acciones frente al incendio de magnitud en la Chiquitania.

Esto no se efectuará si no avanza en el trabajo de unificar a la oposición en torno a su candidatura, aseguró que le falta humildad para pedirles respaldo el puede cobrar factura.

“En este momento se ha puesto demasiado sencillo para Carlos Mesa ganar las elecciones en primera vuelta con todo lo que está pasando, se le está entregando en bandeja de plata las elecciones. Si mañana hay elecciones seguro gana, pero también debe recibir el apoyo de otros líderes políticos y tiene un entorno muy cerrado”, cuestionó el legislador.