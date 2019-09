Chi Hyun Chung tiene cuatro denuncias por discriminación

El colectivo TLGB (trans, lesbianas, gays y bisexuales) presentó cuatro denuncias contra el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, por hacer declaraciones discriminatorias contra los integrantes de ese sector de la población. La activista de Derechos Humanos y parte del colectivo, Tamara Núñez, formalizó ayer una demanda en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Se debe recordar que de acuerdo a la nueva visión de Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia asume y promueve como principio de igualdad, inclusión, dignidad, respeto, armonía y el bienestar que está enmarcado en el art. 8 de la CPE”, señala el memorial que fue entregado ayer.

Núñez manifestó que la denuncia lo presentó de forma individual sin hacer referencia que es parte del colectivo TLGB. A la vez advirtió que existe un vacío legal en la norma electoral para denunciar a los candidatos que incurren en estos actos de discriminación. Espera que el TSE pueda tomar algunas acciones en contra de esa candidatura.

OTRAS DEMANDAS

El colectivo TLGB interpuso otras tres denuncias: la primera denuncia fue presentada el pasado martes, ante el comité de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación del Viceministerio de Descolonización. La segunda fue dirigida a la Defensoría del Pueblo.

La tercera carta fue remitida al Órgano Electoral el pasado miércoles, donde también le solicitan que asuma las acciones pertinentes.

Al respecto, el presidente del PDC, Luis Ayllón, manifestó que no son la única organización política que se refirió a la situación de este sector de la población.

“Lo que nosotros hacemos prevalecer como valor cristiano es preservar la familia que está conformada por un varón y una mujer, que es la base de la sociedad boliviana. No considero que estas declaraciones les resten apoyo en las elecciones del próximo 20 de octubre”, dijo.

En tanto, el ciudadano coreano nacionalizado boliviano, Chi Hyun Chung, afirmó que se siente discriminado tras generar una ola de críticas e incluso anuncios de demandas en su contra por querer mandar a la comunidad TLGB a tratamiento psiquiátrico.

“Más bien a mí me están discriminando, (pero) yo tengo mi libertad de expresión, yo no estoy hablando del plan de gobierno, ustedes me han preguntado cuál es mi credo y yo solo dije mi credo, (ahora) por el hecho de que yo dije mi credo y mi convicción personal me están demandando”, afirmó Hyun.

Ayer, en la ciudad de El Alto, el PDC presentó a la nueva candidata a la Vicepresidencia, Irma Acne Vargas, una microempresaria del área de textiles, quien dijo que a partir de ayer se convirtió en la mano derecha de Chi Hyun.

En tanto, el TSE no emitió ninguna respuesta sobre la renuncia tardía de la excandidata, Paola Barriga, ni la habilitación del nuevo binomio.