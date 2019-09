Sociedad civil reporta 24 ejecuciones extrajudiciales

Managua.- Al menos 24 ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en Nicaragua en los primeros seis meses de 2019, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, según un informe divulgado ayer por la Articulación de Movimientos Sociales.

"En la nueva fase represiva de ejecuciones extrajudiciales en el país, se logró identificar al menos 24 ejecuciones extrajudiciales", detalló la Articulación, compuesta por decenas de movimientos y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.

De acuerdo con el informe, 12 de las ejecuciones pertenecen al "tipo A", es decir, que "pueden ser atribuibles al Estado" de Nicaragua, cuatro al "tipo B", "cuando la persona estaba detenida o bajo la custodia del Estado", y 8 al "tipo C", "por incumplimiento del Estado en su obligación de proteger la vida".

De los 24 casos, 19 se pueden identificar "claramente como ejecuciones extrajudiciales vinculadas o producto de las fuerzas estatales y paraestatales", destacó la Articulación.

Según el reporte, las ejecuciones son la más reciente fase de represión del Gobierno del presidente Daniel Ortega, que inició en abril de 2018 en respuesta a la llamada "insurrección cívica", y ha dejado al menos 328 muertos.

El informe, que no incluye las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de 2018, señala que al menos 40 personas murieron en el marco de la crisis entre enero y junio de 2019.

De la misma manera advierte de la desaparición de 39 personas en el primer semestre del presente año, para totalizar 108 ciudadanos de los que no se sabe su paradero desde el inicio de las protestas contra Ortega.

Indicó además que en esos seis meses hubo un promedio superior a los 11 incidentes de violaciones a los derechos humanos cada día, y más de 7 denuncias diarias, entre amenazas, agresiones, detenciones o ejecuciones.

La Articulación identificó 121 "presos políticos", de los cuales 67 fueron detenidos de enero a junio pasados, incluyendo 47 que ya habían sido excarcelados, pero que ahora son acusados "por delitos comunes y vinculados a la tenencia de armas, y narcotráfico".

El informe, que advierte que las violaciones de derechos humanos han tenido énfasis este año en "territorios rurales, personas excarceladas y ejecuciones extrajudiciales", será presentado el viernes en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Tanto los organismos locales como internacionales han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por los hechos violentos en el marco de la crisis local, incluyendo crímenes "de lesa humanidad".

POLICÍA AGREDE A LÍDER EMPRESARIAL

Managua.- Un grupo de abogados defensores de los derechos humanos criticó ayer a la Policía de Nicaragua por permitir que simpatizantes del Gobierno del presidente Daniel Ortega atacaran con balines y piedras el vehículo en el que viajaba el líder empresarial José Adán Aguerri.

"La Policía Nacional, las tropas antidisturbios y los cuerpos de seguridad están para prestar esa seguridad y esa garantía al ciudadano de que su vida no va a correr peligro, que su integridad física y su seguridad personal no va a sufrir ningún menoscabo y eso no lo estamos viendo", denunció en rueda de prensa Julio Montenegro, del organismo Defensores del Pueblo.

Aguerri, presidente de la principal cúpula patronal de Nicaragua, fue atacado el sábado pasado por una "turba" de simpatizantes sandinistas ante la presencia policial, que, según dijo, no hizo nada por evitarlo.

Ese ataque ocurrió en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, después que un retén policial detuviera el vehículo que manejaba el empresario y le ordenaran a él y a sus acompañantes a bajar del automóvil. (EFE)

