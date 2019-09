Denunciaron que Aduana retuvo y exigió arancel a donaciones

En el aeropuerto de Santa Cruz, personal de Aduana habría retenido donaciones de materiales para los incendios y exigido el pago respectivo de arancel, según denunciaron personas que presenciaron el hecho y lo difundieron a través de las redes sociales; entretanto, la Aduana regional señaló que los envíos de socorro deben venir consignados a instituciones públicas o instituciones privadas de beneficencia debidamente acreditadas, y las mismas no pagan nada.

“Ante una nota periodística difundida por un medio de comunicación y un video que circula en redes sociales en los que se señala que la Administración de Aduana de Aeropuerto Viru Viru estaría reteniendo y exigiendo el pago de tributos a mercancías de donación destinadas al desastre ambiental en la Chiquitanía, la Aduana Nacional pone en conocimiento de la opinión pública que en el marco del Art. 197 del D.S. 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, los todo envío de socorro debe venir consignado, por lo cual, cualquier persona que pretenda introducir mercancías a territorio nacional, de manera temporal o definitiva, como auxilio en catástrofes o siniestros, debe prever dicho aspecto”, señala una nota de prensa de la entidad recaudadora.

“En este sentido, no es legalmente permitido el pretender introducir mercancías destinadas a donación, sin que exista alguna constancia de aquello o las mismas no estén consignadas a una entidad pública o institución privada de beneficencia, como sucedió en el caso acontecido en el aeropuerto de Viru Viru, donde un pasajero pretendió ingresar al país mercancías a su nombre manifestando que son para donación sin presentar ninguna constancia que acredite lo manifestado”, aclaró.

Es por ello que, en esos casos, la Administración de Aduana procede a la retención temporal de las mercancías hasta que se presente una entidad pública o institución privada de beneficencia para retirar las mismas sin mayor requisito que su acreditación como tal, siendo totalmente falso el que se esté exigiendo el pago de tributos por dichas donaciones, como se afirma en la nota periodística citada, señaló.

El gerente regional de Aduana, Willan Castillo, en conferencia de prensa en Santa Cruz, dijo que en el marco de la Ley de Aduana todo artículo de donación tiene que venir consignado para una entidad pública o privada.

Es por ello que sostuvo que toda persona particular que llegue con algún equipaje que venga como donación no tiene que pagar impuestos no tiene que hacer ningún trámite.