Senadora pedirá auditoría ambiental internacional

> A través de redes sociales, voluntarios denuncian que comunarios, recientemente trasladados a esos municipios, vuelven a prender fuego en lo que llaman chaqueos para la producción agraria > Legisladores nacionales critican las declaraciones del vicepresidente Álvaro García, quien dijo: “Declarar desastre nacional es decir que los bolivianos no somos capaces”

La diputada de Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales informó que en los próximos días solicitará una auditoría ambiental, seguida de una denuncia penal, ante instancias medioambientales de Naciones Unidas, ya que en el país todas las instituciones se encuentran en un estado de indefensión y el resultado carecería de credibilidad.

“Estos hechos no pueden quedar en la impunidad y Evo Morales con su gobierno tienen que ser sometidos a la justicia, porque son hechos de una gran afectación que han cometido contra todo un país”, aseguró.

Aclaró que como nunca en el país se da una distribución de tierras fiscales, mucho más grande que el de la década de los 90, cuando salió a la luz el denominado caso “Bolibras”, donde se descubrió la apropiación ilícita de 96.337 hectáreas en el municipio Pailón, en la provincia cruceña de Chiquitos.

El diputado de UD, Tomás Monasterio, aseguró que lo mínimo que se debe hacer es una auditoría ambiental porque existió una complicidad “delincuencial” por parte de la exautoridad de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Cliver Rocha, que autorizaron asentamientos ilegales en la Chiquitania.

REDES SOCIALES

En tres videos publicados en las redes sociales por voluntarios y rescatistas que viajaron desde La Paz y Cochabamba a la zona chiquitana, se confirma que son los propios comunarios, recientemente trasladados a esos municipios, quienes vuelven a prender fuego en lo que llaman chaqueos para la producción agraria.

Una voluntaria increpó la noche del sábado, a tres comunarios en Concepción, luego de encontrar bidones de kerosene en una zona de Palestina, donde ya habían realizado el rastrillaje en horas de la madrugada. Al retornar del monte había fuego, reclamó la mujer que volvió con un grupo de 25 rescatistas a Cochabamba.

“Sus mismos comunarios me dicen que su fuego fue de hace dos semanas y ahora ustedes me vienen a decir que recién se quemó ayer. Eso no se hace, su misma gente está viniendo a ayudarlos”, cuestionó la voluntaria en un video compartido por la página John Arandia Periodista.

Según la denuncia, tres interculturales ostentan 50 hectáreas de tierra recién aprobada, mientras se tiene el dato de que 76 familias viven en solo 30 casas en el municipio de Concepción.

DESASTRE NACIONAL

Ante el discurso del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, que reiteró que no está en los planes del Gobierno declarar desastre nacional ya que significaría admitir que Bolivia “no es capaz” y que se rinde ante el desastre que afronta, Monasterio aseguró que la autoridad vive en un mundo imaginario.

“No sé en qué país vive, es incapaz, inoperante, no sé en qué mundo imaginario vive que no se da cuenta de la realidad. Santa Cruz se quema hace más de 45 días, no se puede entender que se den esta clase de declaraciones cuando estamos de luto porque ya suman tres los bomberos caídos”, dijo.

A su turno, la senadora González aseguró que las declaraciones de García se las debe tomar con hilaridad porque existe un cinismo en sus declaraciones.

“No sé a qué está jugando el Gobierno si se están llegando a descubrir tantas barbaridades, de una angurria de poder que tienen, haciendo dotación de tierras a gente foránea, esto solamente con el objeto de inflar un padrón electoral en lugares donde el Gobierno se siente débil”, dijo.

Aseguró que la intención del Gobierno es que el incendio siga porque ya trasladaron colonos para tomar posesión de las tierras. “Al Gobierno le interesa que se queme para que se establezcan colonos que ya llegan con títulos de propiedad que les dotó el INRA en reservas forestales, por ello creo que hay un doble discurso y una doble moral, además de un engaño flagrante”, aseguró.