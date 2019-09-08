Maravillas mundiales

FOTOGRAFÍA FACILITADA POR EL ZOO DE PRAGA DE UNA DE LAS RANAS GIGANTES DEL TITICACA, EN POSICIÓN DE APAREAMIENTO, ESTE JUEVES, EN EL ACUARIO DEL ZOO DE PRAGA, UNO DE LOS CUATRO ENTES EUROPEOS EN EL QUE ESTOS ANFIBIOS EN RIESGO DE EXTINCIÓN HAN LOGRADO REPRODUCIRSE. SEGÚN HA EXPLICADO A LA AGENCIA EFE PETR VELENSKÝ, RESPONSABLE DE LA CRÍA DE REPTILES Y ANFIBIOS DEL ZOO PRAGUENSE, EL OBJETIVO DEL PROGRAMA QUE DIRIGE ES CRIARLO Y MANTENERLO "ENTRE CINCO Y DIEZ GENERACIONES"
VISTA DE UNA CRÍA DE HIPOPÓTAMO ESTE JUEVES EN EL ZOOLÓGICO NACIONAL, DESPUÉS QUE FUERA RESCATADA DE UN CIRCO, EN MANAGUA (NICARAGUA).
LOS CISNES NADAN MIENTRAS LOS ATLETAS SE PREPARAN PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE REMO 2019 EN LINZ-OTTENSHEIM, AUSTRIA.