Ley del Cáncer es propuesta electoral del MAS

> El presidente Evo Morales, a tiempo de anunciar la promulgación de la “Ley del Cáncer”, sermoneó a los familiares y las personas afectadas por este mal por no protestar contra los médicos que hacen paros contra el Gobierno

La promulgación de la norma 1223 denominada como “Ley del Cáncer” realizada ayer por el presidente Evo Morales en el nuevo palacio de Gobierno, fue calificada por la oposición como una “propuesta electoral” del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de este año, porque hasta el momento no se tienen centros especializados ni expertos para atender a quienes padecen distintos tipos de este mal.

Para la diputada de la opositora Unidad Demócrata (UD), Cira Castro, la aprobación de esta norma no responde a las necesidades urgentes de las personas con cáncer por la carencia de infraestructura y especialistas.

“Esta ley es una salida al paso, es una propuesta electoralista del Gobierno y que no les está dando una real atención a esta problemática, a las personas con cáncer que han estado más de seis días en una huelga de hambre”, afirmó Castro, según reporte de radio Fides.

La legisladora precisó que a nivel nacional existen 16 especialistas en oncología, en oncología infantil solo se tiene cinco expertos, sin mencionar los pocos centros especializados que existen.

Castro dijo, además, que así se haya promulgado la ley, esta no se pone en vigencia de forma inmediata ya que primero se debe elaborar su reglamentación, estará lista dentro de cuatro meses.

“Es hacerse la burla porque estamos hablando de que su reglamentación se va a realizar de aquí a cuatro meses. 120 días tiene el Ministerio de Salud para elaborar la reglamentación de esta norma, es decir, hasta diciembre no va haber ninguna solución efectiva para apoyar al población con cáncer”, protestó Castro.

MORALES RECRIMINÓ A ENFERMOS

El presidente Evo Morales sermoneó ayer a los enfermos con cáncer que asistieron a la promulgación de la Ley 1223 por no apoyarlo frente al paro médico indefinido. Dijo que así como el sector exige condiciones para el tratamiento del cáncer, también tiene obligaciones. Señaló sentirse abandonado.

“Pero también quiero que sepan hermanas y hermanos, ustedes protestan, pero no protestan contra los médicos que están en paro, tenemos derechos y deberes todos (.) Con los médicos vemos mucha diferencia. No vemos a los pacientes de familiares protestar contra el paro de los médicos a quienes no les interesa la vida. Ahora está politizado y eso es totalmente inaceptable”, afirmó.

Indicó que cuando se empezó la campaña con la vacuna contra el virus del papiloma humano, para prevención del cáncer cérvico uterino, hubo grupos que protestaron por esta medida de salud, y nunca escuché que ustedes “me hayan defendido o hayan defendido al Gobierno por esta vacuna”.

“Así como algunos de ustedes se sienten abandonados, nosotros también nos hemos sentido abandonados”, recriminó.

Dijo que los opositores protestaban contra la vacuna como si el Gobierno estuviera envenenando a las niñas, y preguntó: “¿Dónde estaban ustedes para defender esta clase de programas para prevenir justamente el problema del cáncer?”.

El Jefe de Estado señaló que similar situación ocurrió para la instalación de tres centros de medicina nuclear y otra vez fue “abandonado” por los enfermos con cáncer. Exigió que le muestren algún registro de que evidentemente lo apoyaron.

“¿Quiénes me han defendido públicamente, marchando para defender este tipo de hospitales? Díganme, quiero en un recorte de periódico”, demandó.