Paola Barriga dimitió a candidatura y PDC busca a su reemplazo

A 45 días de las elecciones generales, la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, renunció a su postulación, tras las declaraciones discriminatorias que hizo el candidato a la presidencia de esa tienda partidaria, Chi Hyun Chung que van en contra de sus principios. El comité nacional del partido informó que ya está buscando al reemplazo y tiene previsto presentar su documentación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hoy en la tarde.

La noticia fue de forma sorpresiva, aunque ya habían algunos desacuerdos entre el binomio del PDC, el ciudadano coreano en una determinada ocasión dijo que Barriga debía aceptar su candidatura y que necesitaba un psiquiatra porque tenía un complejo de ama de casa. Además, aseveró que el trabajo de la campaña debía hacerse bajo sus decisiones porque él era candidato la presidencia.

“Lo único que he pedido es legalidad y ante esta ilegalidad me he visto vulnerada por las declaraciones del candidato a la presidencia (del PDC). Como mujer boliviana no voy a permitir la vulneración de mis derechos, es por ello que hoy hago oficial mi renuncia a la candidatura a la vicepresidencia por el PDC”, aseguró la candidata.

La reacción de la ahora excandidata, surge como respuesta a la más reciente declaración de Hyun Chung, quien afirmó que los miembros de la población Lesbiana, Gay, Transgénero, Bisexual e Intersexuales (TLGBI) “deben recibir terapia psiquiátrica”.

“Su doctrina ideológica (de la comunidad LGTB) no es para propagarla. Eso es para ellos. Además tienen que recibir tratamiento psiquiátrico”, dijo el nuevo político.

Asimismo, calificó como “paganismo y artimaña del diablo” el culto a la Pachamama y a la Madre Tierra.

Hyun asumió la candidatura a la presidencia por el PDC, después de que el expresidente Jaime Paz Zamora dimitió a su postulación porque se generaron conflictos internos a la hora de elegir los candidatos a senadores, diputados uninominales y plurinominales.

SUSTITUCIÓN

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, dijo que la sala plena de esa instancia evaluará la renuncia de la candidata, que hasta ese momento no había sido oficializada, después emitirán una resolución.

Sin embargo, según el calendario electoral hoy vence el plazo para la sustitución de las candidaturas que hayan renunciado a sus postulaciones, el PDC debe presentar los documentos de la persona que reemplazará a Barriga. La excandidata participó en las elecciones primarias y fue habilitada por el Órgano Electoral, porque cumplió con los requisitos establecidos por la normativa.

El artículo 109 de la Ley 026 de Régimen Electoral establece que los candidatos a cargos electivos que no hayan cumplido con los requisitos comprendidos en las causales de inelegibilidad. Precepto que usaron Bolivia Dice No (BDN), Frente Para la Victoria (FPV) y el mismo PDC para la sustitución de sus candidatos.

REEMPLAZOS

El presidente del PDC, Luis Ayllón, develó que la renuncia de Barriga les tomó por sorpresa y fue una decisión unilateral, el Comité Nacional Político se reunió para evaluar la postura de la jurista y decidieron aceptar su renuncia.

Es por eso que están buscando a la persona que la sustituirá, indicó que existen nueve posibles candidatos a la vicepresidencia, entre ellos está la exdirectora Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Melania Torrico, que es candidata por el PDC a senadora por Tarija.

“Son varios candidatos que están siendo analizados y entre ellos está la señora Melania Torrico, que es candidata a senadora por el departamento de Tarija. Es una de las posibles postulantes que está en las listas para reemplazar a la Paola Barriga. En este momento tenemos nueve carpetas y tenemos hasta mañana (hoy) para reemplazarla”, puntualizó Ayllón.

DENUNCIAS

Por otra parte, Barriga añadió que pudo ver cobros irregulares dentro del PDC para poder asumir candidaturas a cargos públicos de hasta 15 mil dólares, advirtió que no está dispuesta a tolerar esas irregularidades.

Ayllón negó el hecho y manifestó que, desde la creación del PDC, no incurrieron esas irregularidades. Además aseguró que en caso de que conozcan un hecho de este tipo serán los primeros en denunciar.

“El PDC jamás ha hecho esos tipos de cobros, ni a la doctora Barriga se le ha pedido un centavo. Los candidatos a uninominales y plurinominales están gastando sus propios medios para su campaña. En ningún momento el PDC hizo cobros y eso es fiscalizado por el propio Órgano Electoral”, añadió.