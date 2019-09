Conalcam convoca a encuentro en Roboré y recibe rechazo

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y la Central Obrera Boliviana (COB), tras sostener una reunión con el presidente Evo Morales, decidieron realizar un encuentro de organizaciones sociales en Roboré para emitir un manifiesto internacional. Entretanto, a través de un comunicado los roboresenses, rechazaron el anuncio, lo calificaron como una provocación y convocaron a los sectores sociales a salir en protesta en defensa de los bosques.

CONALCAM

“Convocamos a la gran concentración de comunidades campesinas indígenas intelectuales en Roboré el 8 de septiembre a las 10.00”, dice el documento que fue leído en el nuevo palacio de gobierno por el dirigente del Magisterio del Área Rural, Freddy Mamani.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, indicó que en la concentración se dará a conocer un documento nacional e internacional en defensa de la Madre Tierra que se ve afectada por los incendios que ya arrasaron más de un millón de hectáreas en la Chiquitania.

RECHAZO

Tras conocer la postura de los sectores sociales afines al partido oficialista, la población de esa región sacó un manifiesto en sentido que la concentración de la Conalcam es un llamado a la provocación y falta de respeto por los bosques perdidos en el incesante incendio de casi un mes que no puede ser controlado por el Gobierno.

“Sentimos gran indignación ver cómo se prestan para seguirle el juego, apoyando los planes del Gobierno, que es uno de los artífices de boicotear el esfuerzo y trabajo de los bomberos para combatir los incendios. Con qué derecho vienen ustedes a montar tremendo espectáculo de puestos defensores de la madre tierra”, puntualiza una parte del manifiesto.

Consideraron que los dirigentes afines al MAS son los que benefician a los colonizadores traficantes de tierras, quienes también son los que entregan las tierras a los agroindustriales, ganaderos que están destruyendo las reservas naturales. Además, indicaron que estos no representan a los sectores sociales del país, la clara muestra es la COB que en vez de defender los intereses de los trabajadores se presta al juego del gobierno.

CULPAN

En el comunicado del Conalcam responsabilizaron por los incendios al sistema capitalista y a los industriales que mediante de personas extranjeras se apropian de grandes extensiones de tierra “en manos de menonitas y brasileños han traído la lógica industrial que hoy provoca el desmonte a costa de la vida”.

Culpan a los partidos de derecha de estar haciendo “renacer el racismo en Santa Cruz” al responsabilizar de los desmontes a los campesinos y no decir nada de los menonitas, brasileños ni de los traficantes de tierra.

CAMPAÑA

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, cuestionó esta concentración de los oficialistas y aseguró que estas acciones tienen un tinte político electoral, ya que suspendieron su campaña en todo el país, quieren hacer burla con el desastre ambiental.

A la vez, la diputada y candidata a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Shirley Franco, advirtió que el partido oficialista está politizando la tragedia que esta atravesando el patrimonio natural y ambiental. Cuestionó que no hayan actuado desde que se registraron las primeras afectaciones y que no hayan coadyuvado para solicitar que se declare desastre nacional.