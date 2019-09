Ortiz de BDN y Liévana del MAS, en campaña por televisión y redes

El candidato a la Presidencia por la alianza Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, realiza una intensa campaña, a través de los medios televisivos y redes sociales, en los que se presenta como senador y no como aspirante a la Presidencia. Asimismo, la candidata al Senado, María René Liévana por el MAS, utilizó el canal estatal, Bolivia Tv, para promocionar su candidatura a través de su personaje “Estéfani Brillit”.

“He presentado un proyecto de ley de financiamiento de la salud pública que garantiza que el 10 por ciento del PIB se utilice en ítems, equipos y en la mejora de nuestro servicio de salud. Soy el senador Oscar Ortiz y con mis manos presento leyes para que los recursos vayan a donde lo necesitan los bolivianos y las bolivianas”, dice Ortiz en el spot que se difunde en medios televisivos y en sus redes sociales.

En tanto, anoche, en el programa “Hablemos claro” del canal estatal Bolivia Tv y en transmisión directa por la red social del Facebook, se emitió un video de la candidata del MAS a la primera senaturía por Santa Cruz, María René Liébana, quien interpreta a su personaje de “Estéfani Brillit”, habla con otra persona por teléfono de su candidatura y dice que no existe “la cochabambinidad, ni la potosinidad”, pero sí la cruceñidad. Después de emitir el video varias veces, el conductor de dicho programa, entrevistó a Liébana.

Según el artículo 116 de la Ley 026, los reglamentos para las elecciones generales y el Calendario Electoral, la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación está restringida hasta el 19 de este mes, siendo que esta actividad se habilitará desde el viernes, 20 de septiembre de 2019 hasta el miércoles, 16 de octubre, 72 horas antes de la jornada electoral.

Por el momento, los candidatos y organizaciones políticas pueden hacer campaña electoral en actos públicos, pero no en medios de comunicación.

Al respecto, el candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció en varias oportunidades que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no realizó ningún tipo de restricción contra Bolivia Dice No y el Movimiento Al Socialismo, partidos, que según Mesa, son favorecidos por el Órgano Electoral, no solo en la emisión de propaganda política fuera del tiempo establecido, sino en el incumplimiento de varias normas electorales. En la observación que hace Mesa, habla de un fraude electoral que se está ejecutando.

“¿En qué consiste ese fraude? Ese fraude consiste la vulneración de la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales y a Álvaro García Linera, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó esa habilitación y el señor (Oscar) Ortiz tiene la obligación como lo manda la Constitución de renunciar a su cargo de senador para postularse como candidato a la Presidencia, cosa que no ha hecho.

El fraude se ejecuta en la vulneración de la Ley de Organizaciones Política cuando el Tribunal Supremo Electoral estableció que quedaba completamente prohibida la renuncia de cualquier candidato a la Presidencia o Vicepresidencia, salvo por muerte o grave enfermedad.

Inmediatamente después de que ha perdido su candidato vicepresidencial, el candidato Ortiz, resulta que vulnerando, violando, burlándose de su propia ley el Tribunal Supremo Electoral autoriza la habilitación de una candidata vicepresidencial vulnerando la ley de organizaciones políticas y tercero la vulneración de la Ley Electoral que consiste en la propaganda descarada y desmesurada del gobierno que con la excusa de estar respaldado por instituciones del Estado, tiene al presidente Evo Morales haciendo campaña prebendada además, sin ningún tipo de restricción del Tribunal Supremo Electoral para prohibirlo y el señor Ortiz con la excusa de que es senador hace propaganda política y a nosotros en Comunidad Ciudadana se nos prohíbe, además de que nosotros cumplimos la ley”, observó Carlos Mesa en una anterior entrevista con EL DIARIO.