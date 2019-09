Candidato plantea “tratamiento psiquiátrico” para homosexuales

> Chi Hyun Chung es el segundo candidato a la Presidencia de Bolivia que se pronuncia contra la comunidad LGTB. Anteriormente, el exvicepresidente y candidato actual por la Unión Cívica Solidaridad (UCS) dijo que las personas “gay” no tienen derecho a contraer matrimonio ni adoptar hijos

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el ciudadano boliviano-coreano. Chi Hyun Chung, afirmó que las personas LGTB (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero) deben recibir tratamiento psiquiátrico y ayuda de pastores de la Iglesia. La postura del político tuvo varias reacciones desde molestia y protestas hasta hilaridad.

Hyun Chung, quien es pastor de la iglesia presbiteriana en la ciudad de Santa Cruz, afirmó que las personas LGTB deben recibir dicho tratamiento psiquiátrico y ayuda religiosa.

“Su doctrina ideológica (de la comunidad LGTB) no es para propagarla. Eso es para ellos. Además tienen que recibir tratamiento psiquiátrico, si eso proviene del problema de la casa, si tiene problemas que arrastra de ayer, si ha tenido complejo de violencia sexual o violencia física en la familia. Eso debe ser tratado psiquiátricamente”, dijo el candidato, según reporte de Erbol.

El postulante del PDC aseveró que incluso las personas que cambiaron de sexo se arrepienten después de algunos años. “Ellos no duran más de 10 años con ese complejo y ya están arrepentidos, llegan reprimidos y no sabe qué hacer y están lleno de tatuajes, porque intentan rebuscar su forma de salirse del problema, no llegan a aceptar esa realidad”.

La postura del candidato boliviano – coreano tuvo una serie de reacciones en las redes sociales. Por ejemplo, la cuenta de Twitter, “Machistas fuera de las listas” @fuera_las, que realiza monitoreo y vigila las posturas machistas de los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia y al Legislativo, puso a Hyun como el candidato “machista 12” y lo calificó de homofóbico, estereotipado, discriminador entre otras cosas.

VÍCTOR HUGO CÁRDENAS

El candidato del PDC no es el único a quien le disgusta la comunidad homosexual en Bolivia. Dias atrás el candidato a la Presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, en entrevista con Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba, aseguró que la comunidad de LGBT no tiene derecho a contraer matrimonio o adoptar hijos en la visión de gobierno que plantea su sigla partidaria.

El exvicepresidente y políticvom opositor aseguró que si bien la comunidad LGTB está incluida en el concepto de familia, con derechos iguales y deberes, no tendría derecho a casarse ni a adoptar como el resto de las familias compuestas por un padre y una madre.

«Obviamente que no (tienen derecho), porque las normas en ese sentido son claras, el matrimonio es de hombre y mujer y biológicamente somo xx o xy, no hay sexo ‘fluido› como se le dice, eso ya es un atentado a la naturaleza», dijo el candidato en su visita a Los Tiempos.

«Si quieren forzar a nuestros hijos a hacer lo mismo ahí si chocamos, nadie tiene derecho a sustituir al padre, a la madre a la familia y a definir la orientación sexual, menos en edad escolar como está ocurriendo en Argentina», aseveró.

Sin embargo, Cárdenas aclaró que UCS no es un partido «homofóbico» y contó que él tiene amigos de la comunidad LGBT en su fraternidad folclórica donde baila morenada.