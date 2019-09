Denunciaron a presidenciable del FPV por “venta de candidaturas”



El candidato a la presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV) Israel Rodríguez, fue denunciado por el analista político, Iván Arias, quien aseguró que la sigla de ese partido fue alquilada en reiteradas oportunidad a cambio de sumas considerables de dinero. El aludido presentó una demanda penal contra el denunciante.

Arias explicó que los alquileres por la sigla oscilaban dependiendo al alcance de las candidaturas, es decir que cobraban $us 300.000 por participar en las elecciones generales, $us 200.000 para las candidaturas a gobernaciones y $us 100.000 por las postulaciones a las municipales.

“Lo que sabemos es que FPV durante estos años ha traficado su sigla para elecciones municipales, ha traficado su sigla para elecciones departamentales, y ese ha sido su negocio. Ha sido una sigla que se alquilaba, una sigla que se prestaba para estas irregularidades y según la región de los candidatos”, aseguró.

DENUNCIA

Tras conocer estas acusaciones, el candidato a senador por La Paz, Frank Campero, junto al candidato a la presidencia, Israel Rodríguez, presentó una demanda penal ante el Ministerio Público contra el analista, por calumnias e injurias y están pidiendo el resarcimiento de daños por Bs 5 millones.

“Se está presentando esta querella penal contra el señor Iván Arias Durán, un pseudo analista político y fracasado político, ya que tiene que demostrar ante la justicia, el día de hoy tiene que presentar los contratos de alquiler de 50.000, de 100.000 y de 300.000 dólares en los cuales FPV habría vendido candidaturas”, sostuvo Campero.

Rodríguez exigió a Arias que muestre los documentos para sustentar su denuncia, caso contrario que se atenga a los resultados de la demanda penal.

Al respecto, el analista se ratificó en la denuncia que realizó y afirmó que esta práctica es común en este frente partidario, tomando en cuenta que la organización política obtuvo cargos en diferentes procesos electorales.

“Los que tienen que demostrar que no han hecho eso son los del Frente para la Victoria. Es un partido que no tiene bases, pero que sí ha logrado votaciones en diferentes lugares, donde a cambio de su sigla permitían que esa sigla sea usada a cambio de recursos económicos (…) han hecho de la política un tráfico, han hecho de la política un negocio. Eso lo conocen los partidos, la sigla que más trafica, la sigla que más se utiliza para hacer de la política una politiquería es el Frente para la Victoria y lo vuelo a decir”, precisó Arias.