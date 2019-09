Ciudadanía observa trabajo del Gobierno en apagar incendios

Los incendios en la Chiquitania no cesan y la situación crítica desde que el Gobierno central trata de paliar la situación, entra a su tercera semana, tiempo en el que a pesar del avión cisterna Supertanker, y la ayuda de los países vecinos, los focos de calor se reactivan y aparecen en otras regiones. Ante esta situación, la población paceña expresó su preocupación y más allá de las acusaciones entre políticos, afirman que el Gobierno no actuó a tiempo ni tienen una logística adecuada para evitar que el fuego consuma cientos de miles de hectáreas y arrase con la visa silvestre y plantas. EL DIARIO consultó el tema a la ciudadanía.

OMAR BALTAZAR

“Está bien lo que está haciendo el Gobierno, pero hay que recordarle que no es la primera vez, porque en años pasados siempre hubo incendios y creo que se debió prever con mucha anticipación para que esto se agrande. Cada año hay inundaciones, sequias, incendios y se supone que las instituciones y autoridades conocen de esto”.

JULIO CÉSAR CAZAS

“El Gobierno está manejando mal la situación de los incendios en Santa Cruz, porque no está haciendo lo que debería, creo que no quiere que se manifieste que es su culpa por haber aprobado leyes que incentivaron el chaqueo y quema de pastizales, ahora no sé qué está esperando, debería movilizar a todos sus colaboradores para apagar el incendio”.

MARIA MERY DURÁN

“Me parece que el incendio en la Chiquitania, el Gobierno está politizando con el objetivo de beneficiar a su campaña electoral, porque que si de verdad quiere ayudar no tendría que llevar cámaras u otras cosas para aparecer con su trajecito azul y hacerse grabar con los medios, eso me parece muy mal de su parte”.

HENRY CALLISAYA

“A mi criterio creo que la gente está confundida por la información que está circulando por las redes, es decir, de que la culpa total es del Gobierno, este problema de los incendios es mundial y no solo le preocupa a Bolivia sino a todos en el mundo, deberíamos verlo así y no políticamente, Brasil que es una potencia se ríe de la noticia en cambio Bolivia, no”.

RICHARD MARQUEZ

“Desde mi punto de vista, hay que evaluar a todas las autoridades que tienen responsabilidad como ser los municipios, la Gobernación y el Gobierno, pero también hay que apreciar que la gente está haciendo todo para ayudar, el Gobierno está luchando con todo lo que hay y son más países que se están sumando con gente, equipos y helicópteros”.

AGAR QUINO

“La ayuda que está dando el Gobierno no es gratuita, me parece que esperará el reconocimiento de la gente. Pienso que el Presidente es de todos los bolivianos y no debería fijarse si son de su partido o si lo van apoyar, creo que están buscando un redito político, mas bien debía haber previsto que iban a producir incendios como los que estamos sufriendo”.

CLAUDIA TORRICO

“No vi las noticias pero es lamentable ver que la gente pierda sus cosas que tanto trabajo le costó y peor aún perder la naturaleza, yo me deprimo con estas cosas. Para mí el Gobierno me parece que está haciendo lo que le corresponde ahora si apagará o no los incendios, eso ya es otra cosa, porque la naturaleza está haciendo lo suyo, creo que no debería haber maldad”

GABRIELA VELÁSQUEZ

“No me está bien lo que está haciendo el Gobierno, tengo muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué no actuaron a tiempo? ¿por qué recién están queriendo solucionar? dejaron que pase muchos días para atender; ahora encuentran a gente que dice que son los causantes del incendio. Ahora sobre la ayuda creo que deberían hacer bien sino también habrá corrupción”