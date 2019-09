En Roboré piden juicio contra Morales

El gobierno de Evo Morales decidió nuevamente descartar la declaratoria de desastre nacional por el incendio que devoró más de un millón de hectáreas en la Chiquitania. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseguró ayer que el país fue rebasado ni técnica ni económicamente para hacer frente a este hecho. El cabildo convocado por el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca resolvió impulsar un juicio de responsabilidades contra el primer mandatario.

“No estamos desbordados ni económica, ni técnicamente como Estado, y no se puede medir diciendo: disculpe usted, el fuego va a llegar a cumplir un mes, eso no quiere decir que usted está desbordado técnicamente, uno podría pensar eso a priori, pero no es correcto”, manifestó el titular de esa cartera de Estado.

Canelas dijo que existen dos figuras administrativas y legales en este tipo de situaciones, en el marco de la Ley 602 de Gestión de Riesgos en Bolivia. La primera, es la declaratoria de emergencia nacional y la segunda, de desastre nacional.

El artículo 39 de dicha normativa, señala que el presidente debe declarar emergencia, previa recomendación del el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres (Conarade), cuando la presencia de un fenómeno real o urgente sea de tal magnitud que los gobiernos autónomos departamentales afectados, no puedan atender el desastre con sus propias capacidades.

En pasados días, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, señaló que existen 10 municipios que están afectados por los incendios y exigió al gobierno central declarar alerta nacional. Tomando en cuenta que desde el 26 de julio se emitieron alertas de riesgo por el incremento de los focos de calor.

CUESTIONAMIENTO

El ministro explicó que en febrero se aprobó el Decreto Supremo 3812 que establece emergencia nacional, en ese entonces ante una inundación, norma que aún está vigente y sirve para viabilizar la llegada de la cooperación internacional, tal como sucede en la actualidad.

Sin embargo, esto fue cuestionado por los opositores, ya que la norma señalada solo es aplicada para emergencia por las precipitaciones pluviales y no por otro tipo de fenómenos climatológicos.

El artículo 2 de ese decreto establece declarar Situación de Emergencia Nacional por la presencia de fenómenos climáticos adversos, provocando inundaciones, desbordes, riadas, deslizamientos, granizadas, calamidad pública, entre otros, en diferentes regiones del territorio nacional.

CABILDO

El Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca resolvió rechazar y realizar auditorías a los asentamientos autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la vez determinó impulsar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por los incendios en la Chiquitania.

El cabildo se realizó el sábado 31 de agosto en la plaza principal del municipio de Roboré, donde está concentrado uno de los comandos para coordinar y ejecutar las acciones orientadas a sofocar los focos de calor en la región del oriente boliviano.

En un voto resolutivo determinaron 12 puntos, entre los que destacan el rechazo a nuevos asentamientos en la zona, y se exige la realización de auditorías a los asentamientos que permitió el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

REUNIÓN

El representante de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas originarios campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Alex Villca, informó que el miércoles sostendrán una reunión con el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) para establecer cuáles serán los parámetros de la demanda contra el mandatario.

Advirtió que se está cometiendo un ecocidio, además se está vulnerando los derechos de los pueblos indígenas que habitan esa región.