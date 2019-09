“Evo Morales no respetará los resultados de las elecciones”

Viste el atuendo que lo caracteriza: una chaqueta beis y su camisa color naranja. El gobernador de La Paz y candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) Félix Patzi, concedió una entrevista a El Diario para hablar de su programa de gobierno y las encuestas que lo dejan con el 2% de respaldo.

El candidato advirtió que el partido oficialista no respetará los resultados de las elecciones generales del próximo 20 de octubre, hecho que puede generar un conflicto social en el país entre quienes rechazan su candidatura y los sectores afines que defienden su postulación.

EL DIARIO (ED) ¿Por qué Félix Patzi quiere ser presidente?

Félix Patzi (FP) Por dos razones: la teórica y otra razón pragmática, desde la investigación y la publicación de mis textos había apostado por la transformación del sistema. Una crítica del capitalismo liberal y también el marxismo.

Al Evo (Morales) lo veo totalmente decadente y desde mi planteamiento nunca han podido superar dos elementos negativos del socialismo: en el campo político continúan planteando el monopolio de un único partido que es contrario a la democracia y la eternización de una persona en el poder.

El segundo elemento seguir viendo que la solución económica a través de la centralización de los recursos, el perfil no da para este tipo de sociedades avanzadas, no veo otro tipo de pensamiento que pueda adaptarse a un mundo globalizado.

Desde el lado de la derecha no veo ninguna novedad, si ellos llegan al poder será el peor insulto al ciudadano boliviano. Cómo van a salir las mismas personas que han contribuido a que en Bolivia estemos viviendo la tiranía de Evo Morales, ellos son los culpables de que exista eso.

Por esa razon es que salimos y presentamos una generación nueva de políticos sin experiencia, a eso hemos apostado. No hemos apostado por las figuras, he apostado por la juventud, por gente que no tiene experiencia en la política pero que si tiene ganas de llevar el pensamiento.

ED. ¿Félix Patzi fue madurando la idea de Tercer Sistema desde muy joven, o en qué momento se desarrolló el proyecto?

FP El planteamiento surgió en un momento de crisis estatal, hay un pensamiento acumulativo y esto se formó en el año 2003, cuando vivimos un momento conflictivo en el país. En ese sentido es que yo escribí el tercer sistema que en realidad es el pensamiento comunal. Me di la tarea de escribir, pensar e investigar en ese momento preciso, por eso no estaba como protagonista en las calles, en los bloqueos.

ED. En un momento, el presidente Evo Morales hizo alusión al planteamiento que usted tiene, y dijo que si bien se es de derecha o de izquierda, no hay tercer sistema.

FP. En el mundo solo hay esas dos posturas, por eso mi planteamiento es desafiante eso solo pueden captar la gente letrada y la gente que le gusta estudiar críticamente las teorías. Los políticos no van a poder entender eso, porque los políticos ya no son de pensamientos, sino son más pragmáticos por solucionar las cosas inmediatas.

ED. En los casi 14 años del gobierno de Evo Morales se implementó una economía extractiva, usted plantea una economía comunal en su plan de gobierno ¿Cómo cambiar ese modelo?

FP Cuando planteo la empresa comunal, es para que el trabajador sea el dueño de la empresa y además trabajador directo para que no haya enajenación ni explotación, solo de esa forma el trabajador puede ser soberano e independiente.

Los sectores informales son soberanos pero no está legalizado, funciona como la economía informal, si se legalizaría la asociación sería distinto. El Código de Comercio define a las asociaciones como entidades sin fines de lucro, con eso ya estas cuartando la posibilidad de su crecimiento y de financiar desde el Estado.

El desafío grande ahora es como hacer que el crecimiento económico este basado a partir de emprendimiento económicos manejado por la sociedad, por los ciudadanos

Además los jóvenes puedes prosperar, por eso la economía y educación deben ir juntos, porque si queremos que los jóvenes tengan sus empresas hay que prepararlos desde el colegio. Desde los últimos tres cursos deben aprender a trabajar, me preocupa cuando tiene 30 años y como padres no saben hacer nada y eso es una preocupación.

ED. En los últimos días se develó que altas autoridades de justicia están involucradas en el cuoteo de cargos y otras irregularidades ¿El sistema comunal se puede aplicar para un cambio en la justicia?

FP Ese tema es otros de los desafíos, no queremos enfrentar otros desafíos y siempre tratamos de solucionar en base a las mismas prácticas. Muchos me critican eso, pero es la única forma de evitar la inseguridad ciudadana: dar la atribución por ley a que la gente misma se maneje sería distinto, ellos mismos se regularía.

Si otorgaras por ley que los delitos que ocurren entre partes dentro de la sociedad sean administradas por la colectividad a través de sus organizaciones territoriales, sería distinto. Por ejemplo: el vecino tendría la potestad de intervenir en una riña de pareja y después denunciara la junta de vecinos y ellos pueden actuar para una conciliación.

Solo se cambia el sujeto que administra la justicia que en este caso sería la autoridad de la entidad territorial, la policía puede continuar como la instancia de investigación.

ED. ¿Este cambio en la justicia puede acabar con la corrupción en la que están involucrados los jueces y fiscales?

FP Claro que sí, acabaría con los tres males de la justicia: el mercantilismo, la retardación ligada a la burocracia y con el intercambio de favores, por mover un caso se genera corrupción. Todos esos males pueden desaparecer con esa administración.

Ahora hay casos que son de interés público, traición a la patria, corrupción o que son de interés de la sociedad esos pueden seguir siendo administrados por la justicia ordinaria. Estas autoridades no deben ser elegidas por los políticos, deben ser elegidos por las universidades.

ED. Las últimas encuestas que se han desarrollado en el país le dan un margen del 2% de respaldo de los votantes, además hay un 20% de indecisos ¿cómo va a trabajar el MTS para conquistar el voto de ese sector?

FP En este momento de la coyuntura ya han tomado partido por Carlos Mesa, o los que están a favor del gobierno. En medio de eso esto yo, perjudico a la derecha y al movimiento al socialismo. Nosotros seguimos con nuestro trabajo.

Yo veo tres tendencias para el 23 de octubre: el MAS no va a ganar con tranquilidad, la diferencia va a ser mínima, yo calculo que tendrá un respaldo del 30%. La derecha juntando a las dos candidaturas también tendrá el 30%, se acordarán de mí, nosotros tendremos el otro 30%. Ese panorama me encanta porque solo hay tres tendencias y eso va a definir la historia del país.

Ahora, Evo Morales viendo esa situación va a desconocer los resultados, va a decir “yo sigo como gobierno, hay un empate y sigo en el poder”. No va a respetar esos resultados, ya tiene experiencia para eso porque si fuera democrático hubiese respetado los resultados del 21 de febrero del 2016.

ED ¿Qué va a pasar en caso de que el Presidente pierda y no respete los resultados de las elecciones?

FP. Justamente se puede generar conflictos, pero como tiene controlado todas las fuerzas represivas: la policía, los militares va a poder salir de esa coyuntura pero llevar adelante sus proyectos será difícil, porque no va a tener el control de la Asamblea Legislativa, ahí no va a poder hacer nada.

ED. En este proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado algunas falencias como la renuncia de varios funcionarios ¿Cómo está evaluando el trabajo de esa instancia?

FP. Esa institución es dependiente del gobierno, pero tampoco puede hacer un montaje de un fraude más allá del 10%, además la tecnología que tememos nos va ayudar a reportar cualquier incidente.

Lo que van a esforzarse es que la diferencia sea grande más del 10 por ciento, la lucha de Evo Morales es eso que la diferencia sea más del 10% con el segundo candidato y se pueda habilitar en la primera vuelta.