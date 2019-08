PDC apunta conquistar el 20 % de votantes indecisos



Después de la polémica que se generó en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) sobre la candidatura a la presidencia del ciudadano coreano Chi Hyun Chung, ayer se oficializó esa postulación y están apuntando en atraer al 20 % de votantes indecisos. Hyun aseguró que son la mejor alternativa partidaria para reconducir la administración del país.

“Nosotros podemos ver que el tercer lugar en las estadísticas no está el señor Óscar Ortiz, sino esta el 20 por ciento de los votantes indecisos, nuestra meta es ‘poder llegar a ese porcentaje y es una buena cantidad de votos como para que nosotros podamos hacer que ese respaldo sea para nuestro candidato”, señaló el presidente del PDC, Luis Ayllón.

A la vez dijo que los candidatos mejores puntuados no están progresando en los porcentajes de respaldo. Señaló que el porcentaje de apoyo a Evo Morales se redujo de un 64 % a 32 % Carlos Mesa empezó con un 40 % y esta con el 27 % y el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz no sobre pasa el 10 %.

Durante la presentación del aspirante a la presidencia del Estado por esta tienda electoral, no se encontraba la candidata a la vicepresidencia del Estado, Paola Barriga. Además que algunos militantes cuestionaron la candidatura del ciudadano coreano y lo tildaron de colonizador e ilegal.

El candidato dijo que tiene respaldo de varios sectores evangélicos, además aseguró que su candidatura es una alternativa a los tradicionales políticos. Está proyectando que el país tenga mayores conexiones con los organismos internacionales, llegar a Europa y Asia.

El candidato tiene tres hijos y, de acuerdo a su perfil laboral publicado en Linkedin, actualmente es investigador científico de pie diabético.

Es también cirujano general y laparoscopista, y es misionero investigador de la evangelización hispana para el mundo y de los refugiados en Estados Unidos.

El médico sustituye a Jaime Paz Zamora, quien el pasado 13 de junio presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), su renuncia a la carrera presidencial para los comicios Generales de octubre.