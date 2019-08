“Alianza Ortiz - Morales, responsable por catástrofe en Chiquitania”

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó ayer que la alianza entre Evo Morales y Óscar Ortiz es responsable de la catástrofe de la Chiquitania, por la aprobación de la Ley 741, que autoriza los desmontes hasta 20 hectáreas. La norma fue aprobada en 2015 cuando el ahora, candidato por Bolivia Dice No, era jefe de bancada en el Senado.

De forma paralela a la situación de emergencia que se vive en la Chiquitania cruceña con los voraces incendios y los focos de calor, los políticos y candidatos a la Presidencia de Bolivia, a través de las redes sociales, convirtieron este tema en el principal punto de debate electoral.

“La Ley 741, que impulsó los chaqueos indiscriminados que ocasionaron la peor catástrofe en la historia de la Chiquitania, fue hecha por la alianza Evo Morales

(@evoespueblo)- Oscar Ortiz (@OscarOrtizA), cómplices que hoy hacen proselitismo sobre el fuego y las cenizas de la flora y la fauna cruceña”, escribió Carlos Mesa apuntando directamente a sus contrarios.

En las últimas semanas y antes que se desatara la tragedia en el oriente boliviano, Ortiz, candidato de Bolivia Dice No (BDN) y que está en tercer lugar de preferencia electoral y Evo Morales, presidente y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), realizaron ataques diarios a la candidatura de Carlos Mesa, quien como respuesta les acusó de formar una trilogía, una alianza tripartita junto al gonismo, representado por Mauricio Balcazar, quien acusó a Mesa de cobrar una cantidad generosa de dinero para ser candidato a la Vicepresidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada.

En ese escenario, la respuesta del candidato cruceño Ortiz fue inmediata negando el cargo y atacando a su vez a Mesa quien fue nombrado por Morales vocero internacional de la demanda marítima boliviana.

“Nunca cobré un peso de Morales, nunca me nombró para ningún cargo, nunca le supliqué que lo hiciera, Mesa sí. Morales ha sido y es jefe de Mesa, no el mío. Ambos gustan de esa forma vieja de hacer política que es hacerse fotos en las tragedias humanas, yo no. Ambos son el pasado”, publicó Ortiz en su cuenta de Twitter.

Según la diputada Fernanda San Martín, Ortiz fue jefe de Bancada de Unidad Demócrata en el Senado durante 2015, cuando por unanimidad, oficialistas y opositores aprobaron la Ley 741 del 29 de septiembre de 2015 denominada “Ley de Autorización de Desmontes hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias”.

Para San Martín, la aprobación de esa norma con apoyo del MAS y oposición demuestra que la alianza entre Demócratas y el Movimiento Al Socialismo no es solamente electoral, sino tiene bases más profundas para proteger intereses de un “grupito” de unos cuantos empresarios agroindustriales, ganaderos y petroleros en Santa Cruz.

La diputada criticó que ahora desde Demócratas se rasguen las vestiduras cuando en su momento aprobaron la Ley de Desmonte, pero además incluso pedían mayor cantidad de hectáreas permitidas.

En tanto, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, reconoció la responsabilidad de la oposición en la aprobación por unanimidad de la Ley 741 y lamentó el hecho y dijo que como oposición asumirán su responsabilidad e indicó que aún están a tiempo de revisar dicha ley.

“Nosotros hemos revisado la documentación y efectivamente en el Senado nacional esta ley se ha aprobado por unanimidad, entonces aquí existe una responsabilidad muy clara también de la oposición”, aseveró la legisladora a radio Loyola de Sucre.

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, recordó el miércoles que la bancada opositora de Unidad Demócrata aprobó la cuestionada Ley, incluido el senador Yerko Núñez que cuestionó al oficialismo y lo responsabilizó por la ley.

Salvatierra observó que Núñez tenga una “memoria a corto plazo” y no recuerde que en la sesión 156 del Senado se aprobó por “unanimidad”, de opositores y oficialistas, la norma, en la que no solo participó el senador sino toda su bancada.

Millares dijo lamentar profundamente este hecho e indicó que están “a tiempo de revisar las leyes” porque el daño que se ha hecho es “irreversible e irreparable”.

“Más allá que el gobierno salga a insultarnos o a sacarnos la mugre, tiene que asumir su responsabilidad y también nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad”, apuntó.