Gobierno ratifica, no declarará desastre

Mientras el vicepresidente, Álvaro García, reiteró que el Gobierno no declarará desastre nacional ni pedirá ayuda internacional porque no se necesita y “somos capaces de enfrentar” los incendios, organizaciones ambientalistas de Santa Cruz y de otras ciudades del país, realizan campañas para recolectar de la ciudadanía insumos para los bomberos voluntarios que no tienen los implementos adecuados para sofocar los focos de calor.

Ayer, ante la consulta de los periodistas cochabambinos de si el Gobierno por fin va a declarar desastre nacional y por ende pedir ayuda internacional para controlar y apagar en su totalidad los incendios que ya consumieron más de un millón de hectáreas, el segundo mandatario del país ratificó que no lo harán porque, según su criterio, Bolivia tiene toda la capacidad de atender y solucionar la emergencia.

“(Declarar) desastre nacional es como decir no puedo hacer nada como boliviano. Yo digo: No. Yo puedo hacer cosas. Como boliviano no me siento rendido. La diferencia entre desastre y emergencia es que la emergencia utiliza todos los recursos del Estado, más ayuda internacional y en el desastre es (decir que) como boliviano no podemos, vengan extranjeros a ayudarnos”, afirmó García.

Aseguró que el Gobierno pidió ayuda extranjera pero que apenas llegó a los 500 mil dólares que no alcanza ni para la mitad de avión Supertanker.

“Hemos pedido ayuda extranjera, cuál es la ayuda extranjera, 500 mil dólares, no alcanza ni para pagar la mitad de Supertanker, si dependiéramos de la ayuda extranjera el fuego llegaría hasta acá; tienes que enfrentar los problemas con tus fuerzas, con tus recursos”, acotó.

El Vicepresidente insistió al afirmar que si las entidades internacionales y los países vecinos quieren ayudar en esta emergencia, lo pueden hacer bajo las condiciones que les imponga el Gobierno. “Que nos ayuden pero en base a nuestra fuerza y a nuestra propia organización, lo estamos enfrentando bien”.

BOMBEROS SIN INSUMOS

En contraste, varias organizaciones a lo largo del país están realizando intensas campañas pidiendo a la ciudadanía aportes en materiales para los bomberos voluntarios porque éstos no tienen ni siquiera ropa interior, barbijos, zapatos, medicamentos para los ojos, nariz, garganta y para quemaduras porque en la Chiquitania los incendios ocasionaron un nivel de contaminación alarmante.

El representante de la Fundación Rescate Urbano de Santa Cruz de la Sierra, Hugo Bala, informó que la entidad envió la pasada semana a 50 bomberos voluntarios a la zona de desastre, sin embargo, estos carecen de los insumos necesarios para atender la emergencia, por lo cual acuden a la ciudadanía para la donación de material e insumos, según reporte de radio Fides.

“Nuestra preocupación es la situación por la que en estros momentos están pasando nuestros bomberos voluntarios que en estos momentos no cuentan con las condiciones mínimas para poder aplacar estos incendios. No tienen ropa íntima, no tienen medias. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestros bomberos necesitan nuestra ayuda”, afirmó Mariza Galarza, representante de Derechos Humanos.

Así como esta iniciativa, varios ciudadanos voluntarios se trasladan hasta la región del desastre llevando zapatos, agua, alimentos secos, medicamentos y otros insumos para los bomberos voluntarios que en su mayoría son pobladores de los municipios de la Chiquitania.