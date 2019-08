Bolsonaro aceptará ayuda de G7

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha aclarado ayer que solo está dispuesto a aceptar la ayuda de 20 millones de dólares acordad por el G7 para ayudar a combatir los incendios en el Amazonas si su homólogo francés, Emmanuel Macron, retira los "insultos" que ha vertido en su contra.

"En primer lugar, el señor Macron tiene que retirar los insultos que hizo a mi persona", ha señalado el mandatario brasileño, según informa 'O Globo', recordando que le "tachó de mentiroso".

"Para conversar o aceptar cualquier cosa con Francia, aunque sea con las mejores intenciones posibles, va a tener que retirar esas palabras", ha declarado a la prensa a su salida del Palacio de Alvorada. "Primero retira, luego ofrece y yo respondo", ha resumido.

Bolsonaro mantiene así su pulso particular de los últimos días con Macron y viene a confirmar lo adelantado por la prensa brasileña este martes: que su Gobierno estaría dispuesto a rechazar la ayuda ofrecida por los países más ricos del mundo.

El viernes pasado, una fuente del Elíseo, y no Macron, dijo que Francia no estaba dispuesta a apoyar el acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur "en su forma actual" tras constatar que Bolsonaro había mentido respecto a sus políticas medioambientales.

"Teniendo en cuenta la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente de la República no puede sino constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre del G-20 en Osaka" el pasado mes de junio, dijo la Presidencia gala.

"La decisiones y palabras de Brasil en las últimas semanas demuestran que el presidente Bolsonaro ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse en materia de biodiversidad", lamentó el Elíseo, recalcando que "en estas condiciones, Francia se opone al acuerdo con Mercosur en su forma actual".

Los cruces de palabras entre los dos presidentes ante los incendios en el Amazonas han llegado al terreno personal, después de que Bolsonaro hiciera un comentario despectivo sobre la mujer de Macron en las redes sociales. El presidente francés pidió el lunes a su homólogo que estuviera a la "altura" de su cargo.

Bolsonaro se ha referido este martes a este asunto. Según el mandatario, él no faltó al respeto a Brigitte Macron sino que lo único que hizo fue responder a un seguido suyo para que no "dijera tonterías" y no se metió en la "cuestión personal".

El pasado sábado, un seguidor publicó un montaje fotográfico de Macron y su mujer y de Bolsonaro y la suya, mucho más joven que la primera, junto a la pregunta: "¿Ahora entiendes por qué Macron persigue a Bolsonaro?". El ofensivo mensaje no habría trascendido de no ser porque entre sus comentarios -según 'O Globo'- figura uno del propio presidente brasileño: "No le humilles, hombre…". (Europa Press)