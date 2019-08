Cientos de venezolanos bloquearon frontera entre Ecuador y Colombia

Tulcán (Ecuador).- Al grito de "¡queremos pasar!", cientos de emigrantes venezolanos bloquearon ayer un tramo del paso internacional de Rumichaca, frontera de Ecuador y Colombia, en protesta por la negativa de las autoridades ecuatorianas a dejarles entrar en el país si una visa humanitaria especial.

Varios grupos de venezolanos se agolparon en la carretera y bloquearon la circulación vehicular en el tramo de salida/entrada de la terminal fronteriza, mientras la policía y autoridades migratorias se mantenían a la expectativa y evitaban intervenir.

Asimismo, varios jóvenes y familias, algunos con sus niños de corta edad a los hombros, se colocaron delante de los vehículos que trataban de entrar en suelo colombiano para llamar la atención sobre su situación de impotencia ante el nuevo requisito que desde medianoche solicitan las autoridades de Ecuador para poder entrar al país.

Desde entonces, el flujo de migrantes en el paso se ha reducido notablemente en relación a días previos, si bien el tumulto registrado hacia el mediodía refleja que habían quedado grupos rezagados y que mantenían la esperanza de poder ingresar al país.

Se trata de viajeros que intentaban alcanzar Ecuador antes de la medianoche, pero que se vieron retrasados por diferentes razones, por demoras en los autobuses que los transportaron a la terminal o por el cierre de una carretera colombiana por obras, o incluso porque esperaban a algún familiar que nunca llegó a tiempo.

Los manifestantes recordaron a la Policía ecuatoriana que les bloqueaba el paso, cómo dio refugio hace 20 años a miles de ecuatorianos que escapaban de la crisis económica y que les espetaban a abrirles las fronteras de manera recíproca.

Fuentes de la Policía ecuatoriana dijeron a la agencia EFE que se ven impedidos de actuar porque los manifestantes se encuentran del lado colombiano de la frontera.

La policía colombiana se ha retirado unas decenas de metros más atrás y no actúan, con lo cual la carretera está taponada totalmente hasta varios kilómetros más atrás.

Con el nuevo requisito de una visa de carácter humanitario el Ejecutivo ecuatoriano busca "regularizar" la entrada del éxodo venezolano al país, buena parte del cual se desplaza hacia Perú, que también inició una medida similar hace dos meses.

La denuncia de muchos de los varados es que solo desean transitar por Ecuador para seguir camino a otros países.

Además, la Cancillería no ha aclarado si habrá una disposición especial para aquellos que hayan tramitado la visa humanitaria peruana.

Hasta la jornada de ayer, domingo, además, seguía en vigor el corredor humanitario que traslada en autobuses a los migrantes venezolanos más vulnerables desde Rumichaca, hasta Huaquillas, en la frontera con Perú.

Ayer, sin embargo, la terminal fronteriza permanecía prácticamente vacía y las autoridades señalaron que no tenían información acerca de venezolanos que hubieran ingresado con la visa requerida.

Asimismo, la plazoleta donde las agencias humanitarias internacionales prestaban asistencia a los desplazados era visitada por grupos ocasionales, que presumiblemente quedaron en el lugar a pasar la noche o de días anteriores, antes de seguir viaje.

En Ecuador las autoridades estiman que más de 300.000 venezolanos se encuentran radicados, cifra que según la ONU podría alcanzar el medio millón si siguiera la tendencia del último año.

Quito.- Un total de 13.110 migrantes venezolanos cruzaron las fronteras hacia Ecuador entre el sábado y domingo pasado, justo antes de que entrara en vigor el requisito del visado humanitario especial para que puedan ingresar en el país.

Según confirmaron a la agencia EFE fuentes del Ministerio de Gobierno (Interior), el mayor flujo de venezolanos cruzó por el paso fronterizo de Rumichaca, situado en el norte del callejón andino del país, con 11.013 migrantes.

El resto lo hizo por el puente fronterizo de San Miguel, situado en la frontera amazónica con Colombia, por donde lo hicieron 1.294 migrantes, y por el de Huaquillas, en la frontera con Perú, que dio acceso a 803, según las cifras del Ministerio.

Por otro lado, 2.459 venezolanos han salido de Ecuador este pasado fin de semana, especialmente con destino a Perú por el paso de Huaquillas, con 2.052 personas.

Además, 388 cruzaron de Ecuador a Colombia a través del paso de Rumichaca y 19 a través de San Miguel, agrega la estadística oficial.

El creciente flujo de migrantes venezolanos a Ecuador este fin de semana se debe a que desde la medianoche de este lunes entró en vigor la exigencia de un visado humanitario especial para los venezolanos que buscan pasar a territorio ecuatoriano.

La medida estipula que los ciudadanos de Venezuela deberán cursar una solicitud previa de este tipo de visa antes de llegar a la frontera, que pueden hacer en los consulados virtuales de Caracas, Bogotá y Lima.

A este procedimiento se le suma el pago de 50 dólares en gestiones y una entrevista presencial en esos consulados.

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, en el centro-norte de Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó este fin de semana el precio del nuevo visado.

"La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero, déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida", dijo a Efe y explicó que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses, pero que la nueva exigencia ha acelerado todo.

Por el momento, el flujo migratorio se ha detenido en las fronteras, cuyas autoridades se niegan a permitir el acceso al país a todo ciudadano venezolano que no tenga la documentación necesaria, incluido el visado.

En consecuencia, cientos de venezolanos bloquearon este lunes un tramo del puente de Rumichaca en señal de protesta por no poder pasar la frontera, mientras que las policías de ambos países se mantuvieron a la expectativa y evitaron intervenir.

"Queremos pasar", gritaron los inmigrantes agolpados en el puente de Rumichaca.

