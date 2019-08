“Binomio ilegal del MAS no respeta el Código Niña, Niño y Adolescente”

Binomio “ilegal” del Movimiento Al Socialismo (MAS) con sus candidatos, Evo Morales y Álvaro García, no respetan el Código Niña, Niño y Adolescente que protegen su integridad y derechos, aseveró la candidata a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga.

El 23 de agosto circuló una fotografía tomada en la plaza 10 de Noviembre de la ciudad de Potosí que muestra a una niña participando de una marcha política del MAS. La pequeña incluso porta una bandera del oficialismo y un letrero en el que agradece por el bono Juancito Pinto.

“Definitivamente las autoridades de este régimen no entienden cuál es el uso que se debe dar a las leyes y lastimosamente no tenemos juzgados de la niñez que actúe de inmediato incluso de oficio, porque la ley es taxativa al momento de identificar que no se puede utilizar a los niños para ningún tipo de actos y pero si es en desmedro de su derechos y es una conducta que deben asumir todos los candidatos”, dijo Barriga.

El artículo 144, de la Ley Nº 548 Código Niña, Niño y Adolescente (NNA) establece el derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad. “Señala que el Niño, Niña y Adolescente tienen derecho al respeto de su propia imagen; el mismo código civil en el artículo 16 y la Constitución Política del Estado, artículo 21 número dos, indica que las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”, explicó Barriga.

La jurista advirtió que el actual Gobierno “no respeta ni la Constitución menos las leyes, usa a los niños para hacer creer que son sensibles a sus demandas cuando no hace nada para protegerlos y más bien los expone a diferente tipo de delitos que pueden darse, lo que hizo el binomio ilegal es perpetrar los derechos de los niños en una campaña electoral donde no se tiene ni el mínimo respeto”, precisó.

ANTECEDENTES

Barriga recordó que en la entrega del nuevo Palacio de Gobierno, en el mes de agosto de 2018, también utilizaron a los niños.

El oficialismo utilizó a niños y adolescentes para la campaña por el Sí al Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016.

NORMA

La Ley Nº 026 de Régimen Electoral de 30 de junio de 2010 señala:

Artículo 119. (Prohibiciones).

Está prohibida la propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de medios de comunicación, que:

j). Utilice de manera directa imágenes de niñas, niños o adolescentes.