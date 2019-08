“Gas asociado en lutitas en Cuenca del Chaco representa un desafío”

Los recursos estimados de gas asociados a lutitas, ubicados en la Cuenca del Chaco de Bolivia, representan un desafío y una oportunidad para el país, aseguró ayer Elvira Pureza Gómez, representante para América Latina y el Caribe de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG).

“Según estudios internacionales, en Bolivia se encuentra gas asociado a lutitas, específicamente en la Cuenca del Chaco y básicamente es un desafío y la oportunidad está dada para este país”, afirmó Elvira Pureza Gómez, durante su disertación en el 2º Foro de Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes.

En el evento, la experta disertó sobre el “Desarrollo de yacimientos no convencionales, desafíos y lecciones aprendidas”. Su presentación fue desarrollada en tres apartados referidos al contexto de los yacimientos no convencionales y un contexto a nivel mundial, las lecciones aprendidas como modelo de negocio y los desafíos y oportunidades para Bolivia en los yacimientos no convencionales.

“Algunas de las estimaciones primarias indican que se encuentran hasta 75 TCF (trillones de pies cúbicos) de recursos recuperables”. Si asumimos un escenario más conservador estaríamos hablando de 25.7 TCF de recursos de gas de lutita recuperables ajustados al riesgo. “Esta es una cantidad importante y necesita ser desarrollada, esta es la oportunidad”, añadió la representante para América Latina y el Caribe de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros.

Por otro lado, aclaro que “son de vital importancia el marco regulatorio, la licencia social y el acceso a los mercados a través de infraestructura”. Además, mencionó que “el principal desafío actualmente es el subsuelo. A nivel mundial, en la Cuenca Chaco se ha determinado que por lo menos pueden llegar a subsistir cuatro plays diferentes”, acotó Pureza Gómez.

Explicó que los recursos de gas asociados a lutitas, por su determinación, siempre requerirán estimulación hidráulica y tecnologías especializadas. “En estudios recientes del Instituto de la Información Energética de Estados Unidos, se han realizado evaluaciones de cuenca y se han estimado recursos para shale gas. En estos estudios, la parte central y sur de Sudamérica se encuentran con unos depósitos considerables”, destacó.

Asimismo, se refirió a lecciones aprendidas en Polonia y Canadá, basadas en los esfuerzos realizados a nivel mundial en términos de encontrar o producir gas asociado a lutitas.