Especialista recomienda perforar pozos exploratorios inclinados en Bolivia

Las características geológicas que posee Bolivia abren espacios a muchos estudios no convencionales, cómo lo hicieron en Argelia, en donde implementaron el tight gas, que es una técnica para la exploración de hidrocarburos, y que no afecta a la naturaleza, y es por ello que el especialista Mehdi Habib, representante de Argelia ante el Comité Científico del Instituto de Investigación del Gas del FPEG y Jefe de Geología de la empresa Sonatrach, sugirió a las autoridades nacionales incursionar en la perforación de pozos inclinados.

En el análisis de las estructuras geológicas en la cuenca, el experto dijo que están relacionadas con la Cordillera de Los Andes, y por ello requieren mayor estudio, a detalle, para observar los movimientos mayores regionales, vital para entender que son los movimientos locales.

Mehdi Habib expuso nuevas metodologías y técnicas para mejorar la exploración y explotación de Hidrocarburos, en el marco del Foro de Gas, Petroleo y Petroquímica, en la ciudad de La Paz, y habló de la experiencia de la empresa en Argelia, para llegar al tight gas, que requirió la participación de diferentes asignaturas de la geología.

En el mismo dijo que se debe estudiar los movimientos horizontales de todas las cuencas de Bolivia, y hay que verlas de diferente manera, ya que cada fractura es diferente en cada región del mundo.

Por ejemplo, sostiene que en Humampampa se debería aplicar las técnicas que han dado resultado en Argelia, y que para conocer en detalle los movimientos a detalle, o microfracturas, la empresa puede colaborar a Bolivia.

Dijo que hay que pensar de manera diferente, cada yacimientos tiene su particularidad, y los estudios realizados en la década de los 80 o 90, son base para elaborar nuevos acorde a la región o país.

Es por ello que sostiene que Bolivia podría aplicar nuevas técnicas para perforar con menos dinero y realizar estudios que le permitan aprovechar las nuevas tendencias y tecnologías que se presentan en el mercado mundial del gas.

“Todo pozo es una enseñanza, es una lección, todo pozo es una historia única y a veces tenemos dos, tres o cuatro pozos que tienen similitud. Lo más difícil de todo es empezar, porque empezar en el gas de arenisca compacta o tight gas, no fue fácil para Argelia”, explicó.

Dijo que el “problema mayor es que no hacemos autopsias de nuestros fallos, un análisis post mortem o autopsia completa de por qué este pozo no fue un éxito, analizamos todas las cosas o razones del fallo, después de cada segundo o tercer pozo esas razones ya no existan nunca más”.

EXPERIENCIA DE ARGELIA

Esos son los ensayos de coronas de las areniscas, ya que las fracturas abiertas parecen muy buenas, pero el pozo no produce, porque no se conocía la verdadera identidad de la roca, señaló.

“Se conoció la verdadera identidad del pozo con un tomógrafo computacional, para poder ver las microfracturas, usando triple energíaÂ… que fue la clave para el resto del análisis”. “Para este análisis, en un metro de corona, se hace propagación y modelo del corredor de fracturas, para perforar e interceptar las fracturas”, explicó.

El Mehdi Habib señaló: “En el tight gas, la matriz tiene gas en micro fracturas, que alimentan a las macro fracturas, por lo que el cálculo de las reservas será mejor”.

Al respecto, dijo que Sonatrach cuenta con toda la experiencia para hacer el análisis en roca hasta perforar, calcular volúmenes de una manera diferente, utilizando nuevas tecnologías y juntando toda la información para poder llegar a los resultados previstos.

“En Bolivia he visto que sería interesante interpretar la cuenca Madre de Dios de otra manera”, acotó el representante de Argelia al Comité Científico del Instituto de Investigación del Gas FPEG.

Explicó a detalle todo el proceso que tuvieron que realizar para alcanzar el objetivo, una nueva forma de explotar y explorar los hidrocarburos con menores recursos así como una afectación mínima a la naturaleza.