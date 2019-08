Paro a medias en 3 regiones, oposición atribuye a mala organización

La Paz, Cochabamba y Tarija fueron las únicas regiones que acataron al paro convocado por el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) y los comités cívicos, pero se desarrollaron a media máquina y con algunos conflictos en la capital del valle. Los opositores advirtieron que la desorganización y la falta de coordinación no causaron ningún efecto en la población.

Desde tempranas horas de ayer se instaló un punto de bloque en la Plaza del Estudiante, a la par se concentró un contingente policial de al menos 50 integrantes. Un grupo de activistas a la cabeza del Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) empezaron a gritar arengas contra el órgano electoral y la repostulación del binomio del MAS.

Otros 10 puntos de bloqueo se observaron en la zona de Miraflores y el macrodistrito de Cotahuma, a la voz de “¡Democracia si, dictadura no!”, “¡No, no, no me da la gana de vivir en dictadura como la venezolana!”, los vecinos salieron a expresar su rechazo a la repostulación de Evo Morales.

Pero esta medida fue parcial y sola hasta el mediodía, durante las primeras horas de la tarde se normalizó la circulación de los vehículos y los movilizados retornaron a sus casas. Al respecto, el presidente del Conade, Waldo Albarracín, admitió que el paro no fue contundente pero se demostró una vez más que la población rechaza todas las medias del gobierno y del TSE por la falta de transparencia en el proceso electoral.

El candidato a diputado por Bolivia Dice No, Guillermo Paz, denunció que un “grupo de choque” de unas 20 personas atacaron a quienes cumplían la medida de presión en la 21 de Calacoto, e incluso usaron gases lacrimógenos que generalmente es de uso policial.

ORGANIZACIÓN

Los diputados de oposición, Wilson Santamaría y Rafael Quispe, coincidieron por separado, que la medida no tuvo el éxito que se esperada por la mala coordinación en el que incurrieron los cívicos y el Conade.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dijo que la movilización no tiene el respaldo de toda la población y lo calificó como un fracaso.

En Cochabamba también se advirtieron algunos puntos de bloqueo esporádicos a la altura del puente de Cala Cala. Además se registró la aprehensión de al menos seis personas señaló el comandante departamental de la Policía, Raúl Grandi..

MEDIDAS

En horas de la tarde, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, el exdefensor del Pueblo Rolando Villena, la presidente de la asamblea permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal se concentraron frente a las instalaciones del TSE, para cerrar la jornada con un mitin.

En ese mitin determinaron realizar una evaluación de las medidas de presión en un próximo encuentro, donde participarán los cívicos, esta prevista que se realice la próxima semana, donde se definirán las próximas medidas de presión en defensa del 21F.