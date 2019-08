Ministro de Hacienda prioriza últimas medidas de Macri

Buenos Aires.- El nuevo ministro de Economía argentino, Hernán Lacunza, no dio detalles sobre la reunión de ayer con el presidente Mauricio Macri y otras autoridades, pero informó que se encontrará con su equipo para trabajar en las "prioridades que definió el mandatario" para el resto de su gestión.

El flamante ministro de Economía aseguró al termino de la reunión que sostuvo con Macri y su equipo en la casa del mandatario que el martes asumirá su cargo de manera oficial y ofrecerá una reunión pública para transmitir de manera "organizada" a la ciudadanía los últimos movimientos de Gobierno con respecto a la política económica del país.

"No voy a hacer ningún anuncio (...). Hoy estuve con el presidente y su equipo, que me transmitió las prioridades de la gestión de los próximos meses. Ahora me voy a reunir con mi equipo, que también estuvimos trabajando en el día de ayer para en virtud de esas prioridades que definió el presidente podamos trabajar", afirmó Lacunza.

Esta fue su primera aparición ante los medios después de su designación como sucesor de Nicolás Dujovne, quien renunció este sábado y le expresó al presidente la necesidad "una renovación significativa en el área económica".

En el encuentro de este lunes, que al principio iba a ser una reunión entre el nuevo ministro y el presidente, también participaron otros funcionarios.

Entre ellos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el presidente del Banco Central, Guido Sandleris; la gobernadora de la provincia bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez.

Lacunza recordó que el domingo se reunió con Dujovne, para gestionar la transición del puesto, y con Sandleris, con quien repasó "el estado de las financias públicas" del país.

Macri destacó hace dos días en su cuenta de Twitter la trayectoria de Lacunza, a quien calificó como "la persona indicada para esta nueva etapa", al tiempo que valoró la "capacidad" y "honestidad" de Dujovne durante su gestión.

La Presidencia confirmó que Macri tomará juramento el martes a Lacunza a las 08.30 hora local (11.30 GMT). (EFE)