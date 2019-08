132 candidatos jóvenes inhabilitados por TSE

De un total de 1.005 candidatos a diputados y senadores de las nueve organizaciones políticas que fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), 132 son jóvenes, hombres y mujeres de entre 18 y 28 años. La campaña #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes hizo una comparación de las listas presentadas el 19 de julio y publicadas el 11 del mes en curso.

“Vemos con preocupación la inhabilitación de un alto porcentaje de las candidaturas donde los titulares son jóvenes. Esto es expresión de cómo se han elaborado las listas, sin asegurar que los jóvenes presenten la documentación necesaria para sus candidaturas. En todo caso, esperemos que la sustitución de las mismas permita todavía un porcentaje importante de juventudes en carrera electoral”, cuestionó la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.

Las nueve organizaciones políticas entregaron al Órgano Electoral un total de 2.668 candidaturas de las cuales el 38 por ciento, es decir, 1.005 de ellos fueron inhabilitados por el incumplimiento de requisitos, incluso en muchos casos no fueron subsanados durante el plazo determinado.

LOS INHABILITADOS

El documento establece que 69 de los 132 jóvenes que quedaron al margen eran titulares, en tanto, los postulantes suplentes y que están fuera de las listas son 63. Unidad Cívica Solidaridad (UCS) era la agrupación que más candidatos de ese sector de la población albergaba.

Melissa una joven candidata a diputada plurinominal, lamentó que el TSE no haya avalado su postulación, porque no presentó todos los requisitos debido a la falta de recursos económicos. Aseguró que se preparó desde el 2015 con la convicción de que puede aportar al país con varios proyectos.

“Me he preparado para eso desde el año 2015, realmente quería participar. Yo vengo trabajando en proyectos sociales desde hace muchos años y esta era una oportunidad importante de hacer algo por mi país (…). Por ejemplo, para sacar un solo certificado había que pagar 350 bolivianos y yo no podía pagarlos. Mi mamá recién falleció y ahora yo me hago cargo de todo en casa”, señaló.

DATOS

El informe resalta que cuatro organizaciones políticas fueron las más afectadas con la inhabilitación de jóvenes, el Frente Para la Victoria (FPV) se sacaron a 14 de 15 jóvenes en las listas, 21 de 27 candidaturas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), 36 de 56 en el partido de acción nacional boliviano (Pan-Bol).

33 de 51 candidatos de UCS, 11 de 34 en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 6 de 43 en el Movimiento Tercer Sistema (MTS), 6 de 49 de Bolivia dice no y 5 de 48 en Comunidad Ciudadana (CC). Sin embargo, algo que llamó la atención es que ninguna de las 32 candidaturas jóvenes del Movimiento al socialismo (MAS) quedaron inhabilitados.

A nivel departamental, la mayor cantidad de jóvenes inhabilitados de las listas de candidaturas son Santa Cruz y Potosí, con 22 y 20, respectivamente. De hecho, Santa Cruz era uno de los departamentos que postulaba a más jóvenes.

En el caso particular de Potosí, el número de jóvenes inhabilitados supera al de los habilitados, es decir, el 58,82 % (20 de 34) de sus candidaturas jóvenes queda fuera de la competencia electoral.