TSE destinó Bs 135 mil para hospedar a observadores

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presupuestó Bs 134.636 para el pago de hospedaje de un grupo de al menos 20 observadores de distintas instancias electorales del exterior, que acompañarán las elecciones generales del 20 de octubre. Los gastos también incluyen el traslado de los delegados por vía aérea o terrestre a otras regiones del país.

El Documento Base Para la Contratación (DBC) que fue publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) el 15 de agosto, establece que los servicios de hospedaje será por siete días, desde el 16 hasta el 22 de octubre, período en que los observadores de instancias internacionales permanecerán en el país.

La resolución del Órgano Electoral del pasado 28 de junio aprobó la llegada de una Misión de Acompañamiento Electoral internacional que estará conformada por varios representantes: del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, de Panamá, de El Salvador, la Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay y el Instituto Electoral de Ciudad de México.

El Instituto Interamericano de Derecho Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral, la Comisión Central Electoral de la Federación de Rusia, la Comisión Nacional Electoral de Corea, el Tribunal Calificador de Elecciones y el Servicio Electoral de Chile, la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), entre otras instituciones.

Por otra parte, el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales, dijo que ese organismo internacional enviará a una delegación de expertos, aun no se definió el encargado de ese grupo. Confirmó que estarán presentes en las elecciones del próximo 20 de octubre.

CUESTIONADOS

Además, estarán los representantes del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, esta última instancia fue cuestionada por la oposición venezolana y otros organismos por ser partícipe de un posible fraude en las elecciones en mayo del 2018, donde ganó el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

GASTOS

Las características de los servicios se dividen en dos categorías, para el primer grupo está previsto el hospedaje por seis días en un hotel de cinco estrellas y se solicita 14 habitaciones simples, que tengan los servicios de internet, calefacción, TV cable y otros se hace una cotización de Bs 87.696, es decir, cada habitación se cotizó en Bs 6.294. El servicio de almuerzo y cena para este grupo es un total de Bs 12.320, los días de atención varían.

Para el segundo grupo piden seis habitaciones en un hotel con las mismas características que el primero, pero solo para cinco noches, el presupuesto es de Bs 31.320. El servicio del almuerzo y cena para esa delegación se proyectó por Bs 3.300.

Al respecto, el diputado de oposición, Wilson Santamaría, dijo que los gastos para esta delegación son innecesarios, tomando en cuenta que deben ser solventados por los organismos del que Bolivia es miembro.

“Al margen del monto que me parece un gasto innecesario, que debe estar cubierto por las organizaciones que somos parte. Estos señores que llegan horas antes del proceso, no conocen el proceso y no verifican el padrón y no asisten a las áreas lejanas”, enfatizó.

PLAZOS

Las empresa interesadas deben presentar sus propuestas hasta el día jueves, esa misma jornada se realizará la apertura de los documentos. Al día siguiente está previsto que la comisión encargada de la revisión del TSE emita un informe.

Hasta el 27 del mes en curso está previsto la publicación de la notificación de la adjudicación del contrato, o la declaración de desierta si no se cumplen los requisitos. El 5 de septiembre se debe realizar la suscripción del contrato.