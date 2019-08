Piden derogar leyes que autorizan quemas

Ante la magnitud del incendio registrado en la zona oriental, que ya cobró más de 500.000 hectáreas, organizaciones medioambientales solicitan a las autoridades nacionales derogar la Ley 741, PDM-20, el DS 3973, que legalizan las quemas, así como dejar sin efecto la ampliación de frontera agrícola en suelos que no tienen vocación para ese tipo de prácticas.

Solicitan activar el protocolo de declaración de zona de desastre y la gestión inmediata de ayuda internacional, debido a que el incendio afectó gran parte de la región de Santa Cruz, en especial la zona de la Chiquitanía.

Señalan las organizaciones defensoras del medio ambiente, que la deforestación masiva en Bolivia, según la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), es dada mayoritariamente en grandes propiedades agrarias. “Ellos son los causantes. Para no visibilizar a nivel internacional (y quedar mal parado) que estos sujetos son los causantes, el Gobierno no quiere pedir apoyo internacional de países con capacidad y conocimiento de control de desastres como el dado actualmente en la Chiquitania”, lamentan.

ABT e INRA provocan desastre ambiental

Por otra parte, la fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) responsabilizó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el desastre ambiental ocasionado en los bosques chiquitanos donde se estima una pérdida de 400 mil hectáreas por los incendios forestales, tras haberse autorizado “quemas controladas” para la agricultura en suelos de vocación forestal.

“Lamentablemente la ABT y el INRA en complicidad de la Gobernación -que no hizo nada ni dijo nada y dejó hacer- han otorgado tierras para la ampliación de la frontera agrícola cuando estos suelos no son aptos para la agricultura, y lo peor es que la ABT otorgó permisos para quemas ‘controladas’, eso no existe porque la quema es un instrumento totalmente negativo para los suelos”, sostuvo a ANF el director de Probioma, Miguel Crespo.

Las organizaciones señalan que la alianza empresarios-gobierno es tal que, es más importante es la imagen del agro empresariado cruceño deforestador que el medioambiente. El presidente Evo Morales prefiere proteger la imagen de sus aliados que al bosque seco chiquitano y el pantanal boliviano.

“Pero la cosa no acaba ahí, actualmente el gobierno pretende aprobar dos eventos de soya de transgénica. Por raras coincidencias, uno de esos tipos de soya transgénica (HB4) es ‘resistente’ a suelos secos, característica similar a la tierra en la chiquitania. Los agroempresarios pusieron el ojo a la región chiquitana”, reflexionan.