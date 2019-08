Acusaciones y ofensas entre Piérola y Chi Hyun Chung

> Hasta la fecha el Partido Demócrata Cristiano no confirmó la candidatura del ciudadano boliviano coreano que reemplazaría al expresidente Jaime Paz Zamora

Después de las acusaciones de la diputada Norma Piérola contra el virtual candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, de tener procesos penales pendientes, ayer le acusó de comprar su candidatura por $us 100 mil, dinero que supuestamente recibió Luis Ayllón. En respuesta el ciudadano boliviano coreano puso en tela de juicio los antecedentes de la legisladora

PIÉROLA

“No permitiremos que el señor Chi venga a apoderarse de un partido totalmente ajeno, no puede él pasar por encima de la dirigencia nacional y la militancia por mucho que se haya comprado el partido. Tenemos entendido que le entregaron 100 mil dólares al señor Ayllón”, afirmó Piérola en contacto con medios estatales.

Hyun tenía que ser presentado el pasado viernes como el candidato a la Presidencia del PDC en un acto que se organizó en el Hotel Torino de ciudad de La Paz; sin embargo, ante una supuesta complicación de salud de Ayllón, la actividad se suspendió, aunque esto no evitó que Hyun hable con la prensa y confirme su postulación.

“Existe una decisión de la cúspide de los dirigentes nacionales del PDC por unanimidad. Ya está todo confirmado. No existe otra competencia, ya está aclarado con todos, hace una semana que estoy. Solo estamos viendo el momento de proclamación”, afirmó Chung.

Sin embargo, Piérola aseguró que nunca hubo consenso para que se lo elija como el representante de la agrupación política, y en caso de que eso ocurra, impugnará la candidatura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y procesará a los vocales de esta entidad.

“Este señor coreano es una persona que percibe sus recursos supuestamente por una iglesia presbiteriana de Corea. Recién acaba de sacar, hace dos días, un certificado de redención para su supuesta libreta de servicio militar. Incluso hay dudas sobre el planteamiento de su título en provisión nacional como médico que habría obtenido, tiene siete antecedentes procesales, ejecutoriados”, aseveró la legisladora.

Chi Hyun Chung

En respuesta a las acusaciones de Piérola, Chi Hyun Chung, en contacto con el canal televisivo Bolivisión, respondió: “Yo no sé si ella es diputada o es una delincuente social”.

Asimismo, aseguró que no pagó nada al PDC y que las denuncias son falsas. Dijo que al partido se dan pequeñas cuotas como para cubrir los refrigerios.

Por su parte, la candidata a la vicepresidencia del PDC, Paola Barriga, afirmó que Hyun se autoproclama como candidato porque “no existe consenso ni una voz oficial por parte de la dirigencia del partido”.

“Mientras no sea la voz oficial del presidente del Partido Demócrata Cristiano quien dé la licencia a esta candidatura, para nosotros y para quien le habla no es oficial. Una vez convoque el presidente, que es el único delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, quien tiene que convocar a una conferencia de prensa, y de ser válido, él será quien presente en persona al candidato, pero en este caso no sucedió de esa manera”, aseveró.

“Ya es el segundo viernes que convocan a la prensa para su posicionamiento —prosiguió— y lo hace el grupo que él tiene, sin medir que una convocatoria para algo tan importante debe estar sometida al partido, no puede hacerlo a título personal, me parece altamente perjudicial y peligroso”, alertó.