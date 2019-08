Incertidumbre en el PDC por la candidatura de Chi Hyun Chung

La presentación del boliviano coreano Chi Hyun Chung como candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se suspendió la mañana de ayer por presuntos desacuerdos internos en la organización política, la ausencia de su presidente Luis Ayllón y el desconocimiento de la candidata a la Vicepresidencia, Paola Barriga. Sin embargo, Hyun afirmó que su postulación es segura.

Todo estaba listo en el hotel Torino para la presentación del ciudadano boliviano – coreano. Sin embargo, estaban ausentes la candidata a la Vicepresidencia por el PDC, Paola Barriga, y el presidente de dicho partido, Luis Ayllón, quien dijo a EL DIARIO el jueves que estaba en la ciudad de Cochabamba y que se trasladaba en las próximas horas hasta la ciudad de La Paz.

Sin embargo, el secretario general del PDC, Reynaldo Villanueva, argumentó que la suspensión de la presentación de Hyun se debió a un problema de salud de Ayllón, pero ratificó la candidatura del ciudadano boliviano coreano.

Hyun Chung, que reemplaza al expresidente, Jaime Paz Zamora, sostuvo que él fue ratificado como el candidato a Presidente por el PDC para las elecciones del 20 de octubre.

“Existe una decisión de la cúspide de los dirigentes nacionales del PDC por unanimidad. Ya está todo confirmado. No existe otra competencia, ya está aclarado con todos, hace una semana que estoy. Solo estamos viendo el momento de proclamación”, afirmó Chung según reporte de ANF.

Por su lado, Barriga aseguraba que aún no está confirmada la candidatura a la presidencia de Chi Hyun Chung. Dijo que es una propuesta de un grupo afín a su partido y que el Comité Nacional está reunido para debatir sobre el tema.

“En este momento estamos reunidos, recién se va definir (al candidato), yo no entiendo de dónde salió esa información. No (teníamos conocimiento), ayer estábamos reunidos en Cochabamba. No se puede dar una circunstancia así. Entendemos que es el grupo de Chi que ha generado esta información, yo creo, para para presionar un poco al Comité Nacional para que sea el elegido”, explicó Barriga a ANF.

En contrasentido, Villanueva, a tiempo de confirmar la postulación de Hyun, remarcó que se trata de una persona comprometida con el trabajo social, es "presidente mundial de las iglesias presbiterianas; estudió en (la Universidad) San Francisco Javier de Chuquisaca y tiene varios doctorados (...) es una amplio perfil que hemos valorado, antes de tomar esta decisión".

También dijo que si bien el candidato nació en Corea, cuenta con nacionalidad boliviana, como lo exige la norma.

En contacto con los medios paceños, Chi Hyun Chung, en un español con un tono característico de los asiáticos, realizó una evaluación de la situación actual del país, sobre todo en el tema social y económico.