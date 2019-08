Cuestionan al TSE por habilitar a VíaCiencia con poca experiencia

> El exsecretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, afirmó que las empresas de estudios de opinión deben avalar por lo menos dos años de experiencia realizando estos trabajos y el reglamento para las elecciones exige varios requisitos que la firma no cumple

La empresa de investigación de mercados ViaCiencia SRL que en los últimos días presentó una encuesta de intención de voto en el país, reflejada por varios medios, tiene seis meses de constitución en el país, según su representante en Bolivia, Oskar Fletscher.

Al respecto, los opositores cuestionaron que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya habilitado a la firma sin contar con la experiencia en procesos electorales.

El dirigente de Bolivia Dice No, Fernando Aponte, cuestionó que el Órgano Electoral no haya tomado en cuenta los antecedentes de la experiencia que debe tener una empresa de esas características, que realiza estudios de opinión y encuestas. Advirtió que intentaron obtener mayores referencias sobre trabajos anteriores, pero no consiguieron nada.

“Nosotros intentamos investigar a esta empresa y no encontramos ningún tipo de trabajo anterior al que presentó en pasados días. Supuestamente esta empresa tiene experiencia en España, Perú, Chile y Bolivia pero no se encuentran los antecedentes de haber realizado estudios o encuestas en ninguno de estos países”, resaltó el opositor.

De acuerdo con la información publicada en El Deber Digital, la empresa fue fundada entre febrero y marzo de este año en Bolivia, según la versión de Oskar Fletscher, representante de la firma en Bolivia. Esta firma es socia del Centro Nacional de Consultoría de Colombia, una empresa con 30 años de experiencia en estudios de opinión pública y de intención de voto.

El Diario intentó comunicarse con el representante de la empresa, Oskar Fletscher, se le envió un mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook, además se remitió otra solicitud de información al correo electrónico corporativo de VíaCiencia: info@viaciencia.com. Pero hasta el cierre de edición no se tuvo ninguna respuesta.

EXPERIENCIA

En el portal digital de la firma colombiana no figura ningún trabajo anterior sobre estudios de opinión que haya realizado en Bolivia, mucho menos en los países que menciona. Además la dirección de la firma es en Madrid-España y no en territorio nacional, uno de los requisitos que requiere el Reglamento de Estudios de Opinión para las Elecciones Generales publicado por el TSE.

Al respecto, el diputado de oposición, Wilson Santamaría, manifestó que las encuestas presentadas por la firma extranjera no tiene la confiabilidad que se requiere y genera mayor desconfianza en la población y en las organizaciones políticas. Tomando en cuenta que el Órgano Electoral no está verificando los antecedentes de estas compañías que se dedican a hacer este tipo de trabajos.

El artículo 8 del Reglamento de Estudios de Opinión para las Elecciones Generales, establece una serie de requisitos que deben cumplir las empresas de muestreo, entre ellos: Experiencia de los medios de comunicación, las empresas especializadas y las instituciones académicas y otras entidades en materia de estudios de opinión (con documentación de respaldo en fotocopias simples). Domicilio legal, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico.

El exsecretario de cámara del TSE, Fernando Arteaga, señaló que las empresas de estas características deben avalar por lo menos dos años de experiencia realizando estos trabajos, pero en el país y no en el exterior, tal como se exigió en anteriores procesos electorales.

“Las organizaciones políticas pueden realizar alguna representación o una solicitud al Tribunal Supremo Electoral por esta situación, porque las encuestas influyen en el electorado y si una empresa que haga un trabajo sin tener la experiencia se pone en duda del trabajo que haya hecho”, añadió el experto.