MAS usa planes de gobierno de la oposición en su campaña

> Opositores rechazan este mecanismo y advierten que el MAS incursiona en la guerra sucia y de desprestigio porque no tiene un proyecto de gobierno renovado

Una de las estrategias que está usando el partido oficialista en su campaña proselitista es la socialización de los planes de gobierno de las organizaciones políticas de la oposición. Este mecanismo tiene la finalidad de hacer una comparación con la agenda del bicentenario y advertir que tiene proyecciones de capitalizar las empresas estatales y la eliminación de los bonos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que realizarán una campaña comparativa entre las propuestas de los binomios opositores y la del oficialismo, está previsto que en las concentraciones masivas se socialice ambos planes para que la población, según la autoridad, elija la opción del MAS, porque le garantiza estabilidad económica y social.

“Es momento de que el pueblo boliviano conozca las propuestas de la oposición, porque hablan de despolitizar YPFB, Comibol. Nos preguntamos ¿despolitizar es quitar de las manos de los políticos?, en caso de que entren los opositores seguro que no se hará cargo de esas empresas. Eso significa que quieren pasar a manos de las empresas transnacionales y quieren desligarse de estas empresas”, dijo el legislador.

El pasado 7 de agosto, el presidente Evo Morales, durante el acto de conmemoración de los 194 años de creación de las Fuerzas Armadas, aseveró que entre las propuestas de los opositores esta la reestructuración de la institución castrense y la eliminación del servicio militar obligatorio. Sin embargo, ninguno de los planes apunta a su anulación, sino que pueda ser alternativo a un voluntariado social.

El vocero y candidato a diputado por comunidad ciudadana, José Luis Bedregal, dijo que el MAS está adoptando el mecanismo de una campaña fundada en la mentira y la guerra sucia, porque no tiene nada más que ofrecer a la población. Advirtió que es una estrategia para mermar el apoyo al candidato Carlos Mesa.

PROGRAMAS

La Agenda del Bicentenario del partido oficialista es la misma de hace seis años, y que fue presentada en las elecciones generales del 2014. No existe mayor innovación en los 13 pilares que describe el documento. Esto fue admitido por el ministro de Comunicación, Manuel Canelas y los opositores advirtieron que no tiene nada más que ofrecer a la población.

Comunidad Ciudadana, Bolivia Dice No, y, al igual que el resto de las organizaciones políticas, presentaron sus propuestas de gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 19 de julio. Donde señalan la recuperación de la institucionalidad de las entidades estatales, la investigación de los hechos de corrupción y la forma de evitar esos ilícitos, luchar contra el narcotráfico, entre otras proyecciones.

El candidato de Bolivia Dice No, Fernando Aponte, manifestó que el Gobierno durante 14 años no generó cambios estructurales en el país, más bien se profundizó los hechos de corrupción, los nexos de autoridades de gobierno con el narcotráfico y el despilfarro de la bonanza económica en bienes que solo benefician a unas cuantas personas y no al conjunto de la población.

Aseguró que el binomio Óscar Ortiz y Shirley franco, son la mejor opción de gobernantes para el país, porque son personas sin antecedentes y que lucharon contra la corrupción: plantean recuperar del estado de derecho, re-institucionalizar el estado donde los mejores hombre y mujeres estén en los cargos jerárquicos y la redistribución de los recursos económicos.

DOS TERCIOS

El senador del MAS, Omar Aguilar, dijo que estas acciones se replicarán en las diferentes regiones del país y que los candidatos también deben aplicar este mecanismo, aseguró que estas acciones tienen la finalidad de obtener la victoria en la primera vuelta y los dos tercios de la Asamblea Legislativa.

“Nuestro objetivo es ganar en la primera vuelta y también vamos a romper el sueño de la oposición, quieren que el MAS no logre los dos tercios en la Asamblea Legislativa. Con la mayor humildad le vamos a pedir a la población que nos permitan tener los dos tercios porque eso supone gobernabilidad y aprobar las leyes de la forma más tranquila y no volver al 2005”, precisó el oficialista.

Sin embargo, el diputado opositor, Wilson Santamaría, afirmó que el MAS no tendrá el control de la Asamblea Legislativa, debido al perfil de los candidatos a diputados y senadores, muchos de estos fueron cuestionados por las organizaciones sociales.

AGRESIONES

Por otra parte, el partido oficialista ingresó a una campaña sistemática de guerra sucia contra el candidato de CC, Carlos Mesa, por las redes sociales y grupos de WhatsApp circula información en contra del expresidente, sobre el presunto hecho de recibir dinero del MNR cuando era vicepresidente.

Bedregal lamentó que el gobierno esté usando al sistema judicial para amedrentar con procesos de investigación contra Mesa, además de replicar el mismo método con sus principales aliados, Luis Revilla y Adrián Oliva.