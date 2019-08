Policía nicaragüense niega exhumación de opositor

Managua.- La mamá de un opositor desaparecido denunció ayer que la Policía de Nicaragua se niega a exhumar un cuerpo depositado en una fosa clandestina, para confirmar si se trata de su hijo, quien fue visto por última vez en un ataque armado del Gobierno el 6 de julio de 2018.

Según la denunciante, Esperanza Salgado, su hijo Ervin Reynaldo Gallo desapareció en la Operación Limpieza de 2018, que consistió en ataques de las fuerzas combinadas del Gobierno contra manifestantes opositores, y que dejaron decenas de muertos, presos y desaparecidos, en diferentes ciudades.

Salgado denunció que la única pista creíble sobre el paradero de su hijo es la del cuerpo enterrado en una fosa clandestina, encontrada hace un año en la ciudad de León (noroeste), pero que la Policía nicaragüense, que ejecutó la Operación Limpieza junto con paramilitares, niega el permiso de exhumación.

"Tengo un año buscando a mi hijo, pedí permiso a la policía (para exhumar), me dijeron que volviera cuando tuviera un año, volvimos, pero el jefe de la Policía de León (Fidel Domínguez) nos dijo que por parte de ellos no iban a mover un dedo", dijo Salgado, en su denuncia.

INSURRECCIÓN

Gallo fue uno entre miles de personas que protestaron contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en la llamada "insurrección cívica" que inició en abril de 2018, según su madre, quien dijo que la última vez que su hijo fue visto era capturado, herido, por un grupo de policías y paramilitares.

Un mes después de su desaparición, Gallo fue reportado como "preso político" por una agrupación integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, pero luego no se supo más sobre su paradero.

La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) confirmó que los familiares de Gallo denunciaron su desaparición 11 días después de la Operación Limpieza, y que la Policía nicaragüense se niega a investigar.

"Estamos ante un abuso de autoridad y una negligencia institucional por parte de la Policía, en el aspecto de que no ha querido realizar ningún tipo de procedimiento para identificación del cadáver ni investigación", dijo la asesora legal de la CPDH, Karla Sequeira.

La CPDH denunciará a la Policía de León ante el Ministerio Público por negarse a la exhumación, afirmó Sequeira, ya que la prioridad de los familiares es identificar a la víctima, más allá de que se haga justicia, aunque reconoció que difícilmente obtendrá una respuesta positiva.

"Le pido a Dios que me lo entreguen vivo o muerto, que me digan dónde está mi hijo para enterrarlo yo, o que me den una pista para yo encontrar a mi muchacho. Yo no quiero aceptar (que está muerto), porque no he visto el cadáver de mi hijo", dijo Salgado, conmovida.

DESAPARECIDOS

La Unidad Nacional Azul y Blanco ha reportado más de un centenar de personas desaparecidas a manos de policías y paramilitares, desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018, tras 12 años de gobierno sandinista.

Adicionalmente la crisis sociopolítica de Nicaragua ha dejado 328 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que organismos locales elevan a 595, aunque el Gobierno admite 200.

Nicaragua no vivía una crisis tan profunda desde los años 1980 a 1990, cuando decenas de miles de nicaragüenses murieron en una guerra interna, en la primera etapa de Ortega como presidente. (EFE)