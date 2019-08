Proponen modificaciones para impuestos

Después de la calificación negativa de la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, sobre impuestos, economistas sostienen que disposiciones para frenar el ingreso de productos, no es la mejor medida, ya que aumentaría el contrabando, sino que se debe modificar la norma tributaria, y cambiar su visión recaudadora a la de fomentar a emprendimientos.

En una entrevista efectuada el 23 de julio con La Razón, la ministra reconoció la necesidad de que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) cambie para permitir una mayor formalización y la permanencia en el mercado de pequeñas empresas.

Entretanto, el economista José Gabriel Espinoza escribió en su Twitter, respecto a la normativa para importar productos, que poner más requisitos y trabas a la importación de textiles, productos de madera y cueros, no va a salvar a la industria nacional, lo único que va a generar es más contrabando y precios más altos para los consumidores.

“Si se quiere fomentar a la industria partamos de reformar el código tributario. Sifuentes lo admite ‘impuestos es lo peor’ y es que el sistema está pensado para recaudar, no para fomentar. Pero claro, en el Ministerio de Economía no hay visión productiva”, reflexionó Espinoza en su cuenta de Twitter.

AÑOS DE GRACIA

Entretanto, la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Chuquisaca propuso una década de gracia para el sector, libre de impuestos, con el objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas en el país, según refleja Radio Loyola Fides/Chuquisaca.

“10 años de gracia implicaría que se fomente no solo nuevas industrias, nuevas empresas, sino también que las empresas que ya están funcionando tengan opciones para poder reinvertir, para poder crecer y eso es lo que nos interesa, eso es lo que queremos”, dijo el gerente de la Cainco, Juan Manuel Dipp.

Las declaraciones surgen a propósito de lo que dijo la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, quien en pasados días apuntó a Impuestos como al peor enemigo de las empresas en el país.

“Imagínense, ¿qué podemos lograr?, que nuestra región tenga unos 10 años de gracia en cuanto a impuestos y también de la mano de esto tener una flexibilidad en cuanto a la normativa laboral que es otro tema que afecta y asfixia a las empresas”, enfatizó.

Mientras tanto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, en una entrevista con este medio, señalaba que dentro de las propuestas del sector para reactivar la economía, apuntaba a una revisión de la norma tributaria.

En algún momento, el sector privado reclamó que mucha burocracia para el cumplimiento de las obligaciones impositivas, y que el pago requiere muchas horas y representa un costo significativo.

PROBLEMAS

Por otra parte, el medio de comunicación Santa Cruz Económico publicó una opinión del escritor Homero Carvalho, cuyo artículo protesta contra el sistema impositivo boliviano.

“Como todos los que aportamos al desarrollo del país, soy un ciudadano que paga sus impuestos; sin embargo, en todos los años que he tenido que recurrir a un NIT siempre he tenido problemas y nunca he recibido una explicación razonable, los funcionarios se escudan en ‘la norma’ y no te dicen cuál de ellas”, señala el artículo de opinión.