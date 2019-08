Risas, crítica y duda genera promesa de Evo Morales de respetar voto

No le creen

La afirmación del presidente y candidato Evo Morales, quien ayer nuevamente aseguró que respetará los resultados de las elecciones generales del próximo 20 de octubre, generó una serie de reacciones, desde risas, incredulidad y críticas de parte de políticos de la oposición y la ciudadanía que se expresó a través de las redes sociales. Le pidieron que primero respete el 21F y la Constitución Política del Estado (CPE) que prohíbe su repostulación.

“Vamos a respetar los resultados que tengamos en las elecciones, además quiero decirles que primero se respeta la Constitución”, aseveró el Jefe de Estado en conferencia de prensa.

Es la segunda vez que Morales se compromete a respetar los resultados del 20 de octubre. La primera ocasión fue el 4 de agosto pasado en entrevista con El Deber cuando arremetió contra el 21F.

“Respetar el 21F es respetar la mentira. ¿Usted puede respetar la mentira, algo indigno? Eso (las elecciones generales) es otra cosa, se respetan los resultados de las elecciones”, dijo Morales al medio cruceño.

Sin embargo, las palabras del Presidente-candidato generaron una serie de reacciones en los bolivianos que a través de las redes sociales expresaron su reacción en medio de incredulidad, dudas e incluso risas porque recordaron que Morales y García, los actuales mandatarios del país, dijeron que respetarán el 21F y no lo hicieron.

Del mismo modo, los actores políticos emitieron duras opiniones sobre las afirmaciones de Evo Morales.

MNR: “ES UNA BURLA”

Para el jefe del MNR, Luis Eduardo Siles, las palabras de Morales no son nada creíbles por los antecedentes en los últimos tres años de la vida política.

“No le creemos, no me causa ninguna gracia y me parece terrible el grado de cinismo la falta de palabra de honor del señor Presidente de la cual carece también el señor Vicepresidente que empeñaron su palabra en reiteradas oportunidades de que respetarían los resultados del 21F y luego faltaron a la verdad y a su palabra. Por supuesto de que esto nadie les cree. Es como una especie de burla que él hace al pueblo de Bolivia”, afirmó.

CC: “SOLO MIENTE”

El vocero de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Bedregal, afirmó que “es difícil creerle al candidato ilegal del MAS”, y argumentó que en los casi 145 años que gobierna el país, no solo incumplió su compromiso de respetar el voto del soberano, sino que también no cumplió con varios compromisos sociales y económicos como el respeto a la madre tierra, el respeto a los pueblos indígenas como es el caso de Chaparina.

“Evo Morales ha dicho al país que si perdía por un voto se iba ir a su chaco, tampoco lo ha hecho. Hoy después de 21 de febrero donde no han respetado el voto hacen que el TSE también de un giro y no respete e resultado o el carácter vinculante de las Elecciones Primarias, o sea ¿Qué se le puede creer al presidente Evo Morales? ¿Qué se le puede creer al candidato ilegal? Absolutamente nada”, afirmó Bedregal.

Evo Morales, a la fecha gobierna Bolivia 13 años y 9 meses de manera ininterrumpida, tiempo en el que participó de tres elecciones presidenciales, un referéndum revocatorio, un referéndum vinculante y unas elecciones primarias.

Desde la gestión anterior, el MAS ya habló de su plan de gobierno 20-25 con la “agenda del Bicentenario” y en los últimos meses amplió sus expectativas con una “agenda 20-30”, es decir, mantenerse en el poder hasta el 2030 cuando Morales cumpla 71 años de vida.